19 Eylül 2019, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: Galatasaray maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz

G.Saray'ı yenip yolumuza devam edeceğiz
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 19.09.2019

ekiplerinden 'un kulüp başkanı , sahalarında yapacakları maçından galibiyetle ayrılarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Gevrek, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, transferlerin uyum süreci, Galatasaray maçı ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

, üçüncü sezonlarını geçirdikleri 'de her zaman güzel işlere imza atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Lige sahalarında 'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Gevrek, ile maçının ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen sahadan puansız ayrıldıklarını belirtti.

Gevrek, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı verimli şekilde değerlendirdiklerini ve bunun meyvesini maçında aldıklarını anlatarak, "MKE Ankaragücü maçıyla kötü gidişatı sonlandırdık. Bu maçı unutarak önümüzdeki maçlara odaklandık." dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Yeni transferlerin takıma uyumunun son derece iyi olduğunu, ilerleyen süreçte daha iyi olacağını aktaran Gevrek, şöyle devam etti:

"Her geçen gün daha iyi oynayan, birbirine daha uyum sağlayan bir takımımız var. Bu hafta 'ı konuk edeceğiz. Sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Galatasaray maçında da öyle olacak. İyi bir takıma sahibiz, saha ve taraftarımız önünde inşallah Galatasaray maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Takımımız Sergen (Yalçın) hocamızın gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karşılaşmadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz."

Gevrek, Avrupa Ligi elemelerine katıldıkları için takımı erken oluşturduklarını vurgulayarak, "'u Süper Lig'in ilk dört maçı değil de Avrupa kupasında oynadığımız 4 maçı da katarak değerlendirmek lazım. Ligin ilk 4 haftasında futbol olarak iyi oynadık ancak puan olarak istediğimiz sonucu elde edemedik. Avrupa kupasında elendik ancak iyi mücadele ettik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Her geçen gün daha iyi konuma geleceğiz." diye konuştu.

"Karşılaşmadan başarıyla çıkmak istiyoruz"

Tamamen Galatasaray maçına odaklandıklarını anlatan Gevrek, şunları kaydetti:

"İyi bir kadroya sahibiz. Sahada futbolcularımız elimizden gelenin en iyisini yapacaktır, bundan eminim. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle bu karşılaşmadan başarıyla çıkmak istiyoruz. Taraftar bizim itici gücümüz. Galatasaray maçında taraftarımızın 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Stadyumu'nu tamamen doldurmasını istiyoruz. Biz sadece Malatya'nın değil Doğu ve Güneydoğu'nun takımıyız. Tüm maçlarımızda stadımızın dolmasını istiyoruz."

Adil Gevrek, takımın hedeflerine ilişkin ise "Bu sezon hem ligi hem de 'nı en güzel yerde bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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