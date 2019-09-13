Malatyaspor iddialı

Süper Lig'de iki maçtır puan alamayan Evkur Yeni Malatyasporda kaleci Fabien Farnolle ve maestro Mitchell Donald, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçeceklerini ve hatalardan ders aldıklarını vurguladı.

Avrupa defterini kapattıktan sonra lige Başakşehir galibiyetiyle iyi başlayan ancak sonrasında Trabzon ve Alanya yenilgileriyle morali bozulan Y.Malatyaspor, A.Gücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Takımın önemli isimleri kaleci Farnolle ve orta saha Donald, Başkentte kazanmak istediklerini söyledi. Donald, "Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız. Bu 15 günlük ara bizim biraz daha oturup nerede hata yaptığımızı düşünmemize yardımcı oldu. Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Onun için çalışıyoruz. İnşallah da istediğimizi alarak döneriz" dedi. Farnolle ise, "Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bu kaliteyi de Ankara'da göstermemiz gerekecek. İnşallah öyle olur ve 3 puanla dönen taraf biz oluruz" diye konuştu.

YALÇIN: TEK HEDEF GALİBİYET

Y.Malatya'da sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Fofana, kadroda yer almayacak. Futbolcularını uyaran Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Rakibimiz ilk 3 hafta beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ve sahasında oldukça etkili bir takım. Hazırlıklarımızı buna göre yapıp, tamamen kazanmaya şartlanmalıyız" sözleriyle takıma seslendi.