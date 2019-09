Farnolle: Kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile kalecisi Fabien Farnolle, Süper Lig'in her haftasının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan bakacak olursak bir an önce hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Alanyaspor'a evinde 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmanda hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlarına seçilen İssam Chebake ile Hadebe idmana katılmazken, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Fofana'nın tedavisi sürdü. Açma-germe hareketleri ile başlayan idman MKE Ankaragücü maçının taktik çalışması ile devam etti.



MITCHELL DONALD: SÜPER LİG'İN HER HAFTASI ZORLU GEÇECEK

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Mitchell Donald, Süper Lig'in her haftasının zorlu geçeceğini, MKE Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek için çalıştıklarını söyledi. Ligi değerlendiren Donald, "Sahamızda Medipol Başakşehir'i yenerek, lige iyi bir başlangıç yaptık. 2'nci maçta Trabzonspor'a karşı ilk yarıda çok iyi oynadık. 2'nci yarıda bazı hatalardan dolayı yenildik. Alanyaspor maçında da çok basit hatalardan dolayı ilk yarı 3 gol yedik ve toparlanması zor oldu. Ama tabi ki bu işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmez" dedi.



"HER ZAMAN REKABETE AÇIĞIM"

Donald, forma rekabetinin başarı getireceğini ifade ederek, "Bir yerde bir kaç tane iyi oyuncunun olması Malatyaspor adına güzel bir durum. Tabi ki rekabet olacak. Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz. O konuda bizim bir sıkıntımız yok. Her zaman rekabete de açığım" şeklinde konuştu.



"HATALARIMIZDAN DERS ALMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu ifade eden Donald, "Süper Lig'de her hafta zorlu geçecek. Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir an önce hatalarımızdan ders almaya çalışmalıyız. Bu 15 günlük ara bizim biraz daha oturup nerede hata yaptığımızı düşünmemize yardımcı oldu. Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Onun için çalışıyoruz. İnşallah da istediğimizi alarak döneriz" ifadelerini kullandı.







FARNOLLE: BUNDAN SONRA SADECE LİGİ DÜŞÜNECEĞİZ

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fabien Farnolle ise, lige beklentilerin altında başladıklarını ifade ederek, "Şöyle de bir durum var; biz Avrupa kupası oynadık. Çok seyahat ettik, neredeyse hiç Malatya'da durmadık. Tabi ki bizimde beklentimiz lige daha iyi bir şekilde başlamaktı ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık Avrupa kupası yok. Bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz" dedi.



"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Kendi performansını değerlendiren Farnolle, şöyle sürdürdü:

"Tabi ki ben buraya kendimi kanıtlamaya geldim. Her gittiğim yerde de öyle yapmaya çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum, daha iyi olmak için çalışıyorum. Hep daha iyi performans sergilemek için elimden geleni yapıyorum. Bu durum futbol oynadığım süreç içerisinde de böyle devam edecek"



"ANKARA'YA KAYBETTİĞİMİZ PUANLARI ALMAYA GİDECEĞİZ"

Farnolle, MKE Ankaragücü maçına değerlendirerek, "Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. İnşallah kaybedilen puanları telafi edeceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bu kaliteyi de Ankara'da göstermemiz gerekecek. İnşallah öyle olur ve 3 puanla dönen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.