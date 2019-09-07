07 Eylül 2019, Cumartesi
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Yeni Malatya’da altyapı hamlesi
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Başkan Adil Gevrek, dev bir altyapı tesisi için girişimlerde bulunduklarını müjdeledi.
Malatya'nın başkanı Adil Gevrek, tesisleşme atağı içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Gevrek, "Tesis yapımı ve stadın eksikleri için yaklaşık 10 milyonun üzerinde para harcadık. Malatya ve bölge futbol tarihini değiştirecek projeyi hayata geçirmek için kafa yoruyoruz. Bu, Malatya ve bölge futbol kaderini değiştirecek bir proje. Stadın yanında, üniversitenin 100 dönümlük yeri var. Malatya'nın uzun vadeli geleceği için çok büyük bir yatırım olacak. Önem verdiğimiz altyapı için tesisleşmeliyiz" diye konuştu.
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