23 Ağustos 2019, Cuma
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Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Afriyie Acquah, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah'ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Afriyie Acquah, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
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