23 Ağustos 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah'ı renklerine bağladı

Malatyaspor Acquah'ı renklerine bağladı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

ekiplerinden , 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden , İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde , kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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