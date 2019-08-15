Ljubljana’yı eleyip ilk maçta Partizan’a 3-1 yenilen Malatya evinde tur için sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Sırpları devirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Aspor.com.tr'de olacak.

Yeni Malatyaspor, Partizan karşısında Avrupa Ligi için son tura kalmayı hedefliyor. Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarının yüzünü güldürmek için sahada olacak.

Yeni Malatyaspor nasıl tur atlar?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor'un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı Play- Off turuna taşıyacak.

Yeni Malatyaspor-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Aspor.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Erkan, Robin, Chaaleli, Fofana, Bifouma, Rahman, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Urosevic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Umar, Stevanovic