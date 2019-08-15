15 Ağustos 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2019

Ljubljana’yı eleyip ilk maçta Partizan’a 3-1 yenilen evinde tur için sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Sırpları devirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, -Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadelenin ve skor takibi Aspor.com.tr'de olacak.

, Partizan karşısında Avrupa Ligi için son tura kalmayı hedefliyor. Yeni Malatyasporlu futbolcular taraftarlarının yüzünü güldürmek için sahada olacak.

Yeni Malatyaspor nasıl tur atlar?

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör yönetimindeki Yeni Malatyaspor'un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı Play- Off turuna taşıyacak.

Yeni Malatyaspor-Partizan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Spor'dan canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maçın ve skor takibi Aspor.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Erkan, Robin, Chaaleli, Fofana, Bifouma, Rahman, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Urosevic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Umar, Stevanovic

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