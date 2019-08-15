15 Ağustos 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Parti zamanı

Parti zamanı
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2019

yönetimindeki temsilcimiz, 20.00’de play-off aşkına sahaya çıkacak. Tüm şehir, bu tarihi maça kilitlendi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , 3. Eleme turunda Sırbistan ekibi Partizan Belgrad karşısında tur gecesine çıkıyor. Sırbistan'da şanssız bir şekilde rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Malatya'da taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Taraftarlar, tarihi karşılaşmaya büyük bir ilgi gösterirken, tüm şehir sarı-kırmızı bayraklarla donatıldı

RAKİP, MOLDE-ARİS GALİBİ
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Temsilcimizde eksik ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör 'ın Partizan önünde en önemli kozları , Guilherme ve Jahovic olacak. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

NASIL TUR ATLARIZ?
Temsilcimiz Evkur Yeni Malatya'nın turu geçebilmesi için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Şayet karşılaşma 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek.

"TAKIMA GÜVENİYORUM"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Partizan maçı öncesi basın toplantısına katıldı. Skorun telafi edilmeyecek bir skor olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bir haftalık süreçte teorik ve oyun anlamında çalışmalar yaptık. Takımımıza olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

GUILHERME HAZIR KITA
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Partizan maçına tam anlamıyla hazır olduğunu söyledi. Takıma geç katılan ve bundan önceki 3 maçta sonradan oyuna giren 28 yaşındaki maestro, "Geldiğimden beri çok iyi hazırlandım. Hem fiziksel hem de mental olarak hazırım" diye konuştu.
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