MAÇ SONUCU l Yeni Malatyaspor 2 - 2 Olimpija l ÖZET

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı ve turu Slovenya'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Sloven ekibi Olimpija ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri Arturo Mina ve Adis Jahovic'ten gelirken Olimpija'da ise Ante Vukusic ve Stefan Savic ağları havalandıran isim oldular.

YENİ MALATYASPOR 2-2 OLIMPIJA | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 0-1 Olimpija, 13' Ante Vukusic İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija, 20' Arturo Mina İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-1 Olimpija, 67' Adis Jahovic (p) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija, 74' Stefan Savic İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

4. dakikada Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Jahovic'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1.

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Savic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Farnolle çıkardı. Top, tekrar Savic'e çarparak auta gitti.

45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Öte yandan maçın 20. dakikasında Yeni Malatya Stadı'na gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı takip etti.

İkinci yarı

60. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışında attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Bifouma'nın sert şutunu kaleci Vidmar iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi.

66. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jahovic kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

74. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Boakye'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

82. dakikada Putincan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Savic'in gelişine vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Joaho Pinheiro, Rui Tavares, Bruno Rodrigues (Portekiz)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald (Dk. 64 Guilherme), Nuri Aydın (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Fofana (Dk. 75 Berk Yıldız), Jahovic

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic (Dk. 73 Menalo), Brkic (Dk. 70 Putincanin), Tomic, Savic, Vukusic (Dk. 90+3 Kadric), Çekiçi

Goller: Dk. 13 Vukusic, Dk. 74 Savic (Olimpija Ljubljana), Dk. 20 Mina, Dk. 66 Jahovic (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)?

Sarı kartlar: Dk. 26 Çekiçi, Dk. 66 Bagnack (Olimpija Ljubljana), Dk. 53 Mina, Dk. 90+1 Guilherme (Yeni Malatyaspor)