MAÇ SONUCU l Yeni Malatyaspor 2 - 2 Olimpija l ÖZET
Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı ve turu Slovenya'da oynanacak olan rövanş maçına bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Sloven ekibi Olimpija ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri Arturo Mina ve Adis Jahovic'ten gelirken Olimpija'da ise Ante Vukusic ve Stefan Savic ağları havalandıran isim oldular.
YENİ MALATYASPOR 2-2 OLIMPIJA | MAÇ SONUCU
Yeni Malatyaspor 0-1 Olimpija, 13' Ante Vukusic İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija, 20' Arturo Mina İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor 2-1 Olimpija, 67' Adis Jahovic (p) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija, 74' Stefan Savic İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.
Maçtan dakikalar
İlk yarı
4. dakikada Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Jahovic'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1.
22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Savic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Farnolle çıkardı. Top, tekrar Savic'e çarparak auta gitti.
45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Öte yandan maçın 20. dakikasında Yeni Malatya Stadı'na gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı takip etti.
İkinci yarı
60. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışında attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Bifouma'nın sert şutunu kaleci Vidmar iki hamlede kontrol etti.
65. dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi.
66. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jahovic kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
74. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Boakye'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
82. dakikada Putincan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Savic'in gelişine vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Joaho Pinheiro, Rui Tavares, Bruno Rodrigues (Portekiz)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald (Dk. 64 Guilherme), Nuri Aydın (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Fofana (Dk. 75 Berk Yıldız), Jahovic
Olimpija Ljubljana: Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic (Dk. 73 Menalo), Brkic (Dk. 70 Putincanin), Tomic, Savic, Vukusic (Dk. 90+3 Kadric), Çekiçi
Goller: Dk. 13 Vukusic, Dk. 74 Savic (Olimpija Ljubljana), Dk. 20 Mina, Dk. 66 Jahovic (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)?
Sarı kartlar: Dk. 26 Çekiçi, Dk. 66 Bagnack (Olimpija Ljubljana), Dk. 53 Mina, Dk. 90+1 Guilherme (Yeni Malatyaspor)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"