25 Temmuz 2019, Perşembe
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GOL | Yeni Malatyaspor 2-1 Olimpija Ljubljana
DK: 66 | Jahovic (P)
25.07.2019
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