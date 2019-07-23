Chaaleli Malatya'da

Sarı-kırmızılılar, Tunus ekibi Esperance’de oynayan ve Afrika Kupası’nda da görev yapan Ghaylen Chaaleli’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor transfere doymuyor... Adis Jahovic, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Guilherme, Gökhan Töre ve son olarak Ufuk Ceylan gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Tunuslu orta saha Ghaylen Chaaleli'yi de kadrosuna kattı. Son 5 sezondur Tunus ekibi Esperance forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Chaaleli, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıktığı takımında ağları sarsmayı başaramazken; 2 asist yaptı. Son üç sezondur Tunus Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Esperance'de toplamda 136 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 6 gol ve 16 asistlik performans gösterdi. Tunuslu orta saha oyuncusu Chaaleli, UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için perşembe günü Olimpija Ljubljana karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Kupada takip edildi

Sarı-kırmızılı takımın scout ekibi, listesinde yer alan Ghaylen Chaaleli'yi Afrika Kupası'nda daha fazla izleme fırsatı buldu. Turnuvayı düzenli olarak takip eden gözlemcilerin, 25 yaşındaki Tunuslu oyuncu için olumlu rapor sunmasının ardından sarı-kırmızılı kurmayların transferi bitirdiği belirtildi. Yarı finale yükselen Tunus'un çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sında forma giyen Chaaleli, skor katkısı sağlamasa da performansıyla geçer not almayı başardı.