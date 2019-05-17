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Malatya avrupa aşkına
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Galatasaray’ın kupayı almasıyla Avrupa için 5.’liğin hedef olduğu Süper Lig’de, Malatya geri sayıma geçt
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ulaşamadığı Avrupa hedefine, ligde ulaşmaya çok yakın. Avrupa Ligi'nin resmi hesabından Yeni Malatyaspor'un Avrupa hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türkiye Kupası'nı G.Saray'ın kazanması sonucunda Malatyaspor'a Avrupa kapısı açıldı! Süper Lig'de son iki haftaya beş puanlık bir avantajla 5. sırada giren Yeni Malatyaspor yerini koruması ve Galatasaray'ın ligi ilk ikide bitirmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak!" ifadelerine yer verildi.
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