17 Mayıs 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Malatya avrupa aşkına

Malatya avrupa aşkına
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2019

’ın kupayı almasıyla Avrupa için 5.’liğin hedef olduğu ’de, geri sayıma geçt

, Ziraat 'ndan ulaşamadığı Avrupa hedefine, ligde ulaşmaya çok yakın. Avrupa Ligi'nin resmi hesabından Yeni Malatyaspor'un Avrupa hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Türkiye Kupası'nı G.Saray'ın kazanması sonucunda Malatyaspor'a Avrupa kapısı açıldı! 'de son iki haftaya beş puanlık bir avantajla 5. sırada giren Yeni Malatyaspor yerini koruması ve 'ın ligi ilk ikide bitirmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak!" ifadelerine yer verildi.

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