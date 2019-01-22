22 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek transferleri bitirmek için İngiltere’ye gitti

Adil Gevrek transferleri bitirmek için İngiltere’ye gitti
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Hücum bölgesi için aradığı ismi İngiliz ekibi Fulham’da bulan Evkur , ile anlaşma sağlarken, transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'in, söz konusu transferleri sonlandırmak için ’ye gittiği belirtildi.

E. , hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'de Fulham forması giyen ile anlaşma sağlarken, transferini de tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Khalid Boutaib'in devre arasında ekibi Zamalek'e transferinin ardından hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren E. Yeni Malatyaspor, aradığını İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonu için Neeskens Kebano, forvet mevkii içinse Aboubakar Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. Aboubakar Kamara ile anlaşma sağlayan yönetim, Neeskens Kebano'nun transferini de kısa sürede bitirmeyi planlıyor.

Bu arada Başkan 'in Kebano ve Aboubakar transferlerini bitirmek için İngiltere'ye gittiği belirtildi.

7 Mart 1995 doğumlu olan 1,77 metre boyundaki santrfor Aboubakar Kamara'nın Fulham ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Monaco, KV Kortrijk, SC Amiens takımlarının da formalarını giyen Kamara, 'de bu sezon 13 karşılaşmada 687 dakika görev aldı ve 3 gol kaydetti. İngiltere EFL Cup 2 maçta 2 gol atan Fransız golcü, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 17 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Kamara, sağ kanat oynadığı 16 karşılaşmada ise 5 gol atma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki Neeskens Kebano ise 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kongo uyruklu Fransız oyuncu, 1,70 metre boyunda. Fulham ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Neeskens Kebano, Saint-Germain, SM Caen, KRC Genk ve RSC Charleroi takımlarının formalarını giydi. Kebano, Fransa U17, U18, U19 ve U20 Milli Takımları'nda oynadıktan sonra 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'nın formasını giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor tutulmuyor Yeni Malatyaspor tutulmuyor
Kebano ve Kamara tamam Kebano ve Kamara tamam
Malatyaspor’da resml imzalar an meselesi Malatyaspor’da resml imzalar an meselesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör