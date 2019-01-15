15 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un kupada rakibi Bodrumspor

Yeni Malatyasporun kupada rakibi Bodrumspor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

E., Son 16 Tur’unda yarın sahasında TFF 2.Lig ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bu maça , ve ’tan yoksun hazırlanan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde.

Evkur , 2019 yılına kupada oynayacağı maçıyla start verecek. Kupada son 16 turuna kalan sarı-kırmızılılar, rakibini yenip yoluna devam etmek istiyor. İki takım yarın 16.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Malatyaspor, kupaya 4. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç usulü oynanan bu turda Kırklarelispor'u, Danijel Aleksic'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Malatya temsilcisi, 5. turda ise Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çift maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin ilk ayağı Malatya'daydı. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasındaki ilk maçı Khalid Boutaib ve 'nun golleriyle 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı çıktı. Erol Bulut'un takımı, ikinci maçta ise Ankara deplasmanında Ahmet Ildız ve Eren Tozlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek, son 16 takım içerisine kalmayı başardı.

Bodrumspor ise kupaya 3. turdan dahil oldu. ekibi, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada deplasmanda Belediyespor'u Ozan Sol, , ve 'nin golleriyle 4-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Yeşil-beyazlılar, 4. turda Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Bodrum Beldiyesi Bodrumspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada, rakibini sahasında Serhiy Ribalka'nın kendi kalesine ve Cem Ekinci'nin attığı golle 2-1 mağlup ederek, 5. tura adını yazdırmayı başardı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu turda Ankaragücü'nün rakibi oldu. Muğla ekibi, evinde oynadığı ilk maçı Orhan Aktaş, Harun Kavaklıdere, Emre Şahin ve Celal Dumanlı'nın golleriyle 4-2 kazandı. Yeşil-beyazlı takım, ikinci maçta 3-2 mağlup olmasına karşın adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

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