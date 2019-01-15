15 Ocak 2019, Salı

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adem Büyük 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Yeni Malatyasporda Adem Büyük şoku
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Evkur ’da antrenmanda burkulmaya bağlı olarak ayak bileğinde yırtık meydana gelen takım kapatanı ’ün 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

E.Y. Malatyaspor'da şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, dün yapılan antrenmanda düz koşu esnasında ayak bileğinin burkulması sonucu çalışmaya devam edemedi. Golcü futbolcunun çekilen MR'ında ayak bileğinde deformasyon ve yırtık tespit edilirken, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Bugün sabah saatlerinde tedavisi için 'a giden Adem Büyük'ün ligin 20. haftasındaki maçına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Takımda yaşanan bu sakatlık üzerine Erol Bulut'un yönetime yapılması düşünülen forvete dönük orta saha transferini hızlandırması konusunda rapor sunduğu öğrenildi.

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