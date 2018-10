Adil Gevrek: “15 bin seyircinin altına düşmemiz gerekiyor”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bütün Malatyalıların takımlarına sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, "27 bin 44 kişi kapasiteli stadımızın olabildiğince dolu olması lazım. Her maçta dolduramıyorsak en azından 15 bin seyircinin altına düşmemiz gerekiyor” dedi.

E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek , takımın DG Sivasspor maçı hazırlıklarının sürdürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri'ni ziyaret etti. Antrenman öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Gevrek, Süper Lig 'in ilk 7 haftasına bakıldığında sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydederek, "Özellikle oynadığımız ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi çıkış yakaladık. Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda galip gelebilmemiz için taraftarımızın gücüne ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.Bütün Malatya lıların takımlarına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Gevrek, "27 bin 44 kişi kapasiteli stadımızın olabildiğince dolu olması lazım. Her maçta dolduramıyorsak en azından 15 bin seyircinin altına düşmemiz gerekiyor. Stada gelen seyirci sayısı az olduğu zaman hakikaten üzülüyoruz. İçerde oynayacağımız maçlarda galip gelebilmemiz için taraftar çok büyük bir avantaj durumunda. Bana göre taraftar maç kazandırır, taraftar rakipten puan aldırır ki; buna daha önce çok şahit olduk. Deplasmanda oynadığımız zaman çoğu karşılaşmalarda ateşli seyirciyle karşılaşınca bunu rahat görebiliyoruz. Tabi ki bunu her maçta takımını yalnız bırakmayarak tribündeki yerini alan seyircilerimiz için söylemiyorum. Şimdiye kadar 90 dakika hiç susmadan bağıran seyircilerimizi bu kapsamda tutmuyorum. Bu anlamda gerek esnaflarımızı, iş adamlarımızı, Malatya bütün hemşehrilerimiz hatta Malatya'da yaşayan Malatyalı olmayan misafirlerimizi de evimizde oynayacağımız maçlara davet ediyoruz" şeklinde konuştu.Türk futbol unun marka değerinin artması için karşılaşmaları tribünlerden izleyen seyirci sayısının artması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gevrek, gündüz oynanan maçların saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle cumartesi günleri oynanan karşılaşmaların 13.30'da başlaması hafta sonu çalışan seyircilerimizin stada gelmelerinde sıkıntılara neden oluyor. Dolayısıyla gündüz maçlarının en azından 16.00'dan sonra başlamasının daha makul olacağını düşünüyorum. Bu durum sadece Yeni Malatyaspor taraftarı için değil diğer takımların taraftarları içinde geçerlidir. Daha fazla dolu tribünler karşısında futbol oynanabilmesi için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ama bizim yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağımız önemli bir maçımız var. Rakibimiz ligin kaliteli ekiplerinden. Geçen sene de önemli işlere imza attılar. Bu yıl tabloya bakıldığında her takım bir birini yenebilecek güçte, her maç zor. Bu maçta yine en büyük kozumuz taraftarımız olacak. Üniversitemizde yarın sabah başlayacak ve 13.00'de bitecek bir sınavın olduğunu öğrendik. Sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Onlardan ve ailelerinden ricam sınavları biter bitmez bütün hemşehrilerimizi stada bekliyoruz. Stat etrafındaki bilet gişelerimizden maçın devre arasına kadar bilet satışı devam edecek. Oluşabilecek yoğunluk için de önlemlerimizi alacağız. Gişe görevlisi çalışanların sayısını artıracağız. İnşallah 3 puanı alarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.