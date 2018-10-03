03 Ekim 2018, Çarşamba

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: "Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin"

Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

E. Kulübü Başkanı , ligin şampiyonluk adaylarından birisinden aldıkları 1 puanın oldukça değerli olduğunu belirterek, “Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. isteniyor ki takımları hep yenilsin, başarısız olsun” dedi.

Takımdaki son durum ve M. müsabakasıyla ilgili 'ya değerlendirmede bulunan Evkur Başkanı , camiaya önemli mesajlar verdi. Malatya şehri olarak futbolda son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Gevrek, "Son oynadığımız M. Başakşehir maçı her açıdan önemli ve de kayda değer bir müsabakaydı. Çıkıp aslanlar gibi oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. isteniyor ki takımları hep yenilsin, başarısız olsun. Biz bildiğimiz yolda, başarılı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Gevrek, ile zor bir müsabaka oynayacaklarına da değinerek, "Sivasspor geçen hafta karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Onlar da bu başarısını sürdürmek isteyecektir. Başlarında çok değerli bir teknik adam var. Umarım M.Başakşehir maçındaki başarılı oyunumuzu sürdürür ve sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.

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