Adil Gevrek: "Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin"

E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin şampiyonluk adaylarından birisinden aldıkları 1 puanın oldukça değerli olduğunu belirterek, “Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun” dedi.

Takımdaki son durum ve M. Başakşehir müsabakasıyla ilgili İHA'ya değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiaya önemli mesajlar verdi. Malatya şehri olarak futbolda son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Gevrek, "Son oynadığımız M. Başakşehir maçı her açıdan önemli ve de kayda değer bir müsabakaydı. Çıkıp aslanlar gibi oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun. Biz bildiğimiz yolda, başarılı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Gevrek, Sivasspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarına da değinerek, "Sivasspor geçen hafta Bursa karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Onlar da bu başarısını sürdürmek isteyecektir. Başlarında çok değerli bir teknik adam var. Umarım M.Başakşehir maçındaki başarılı oyunumuzu sürdürür ve sahadan galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.