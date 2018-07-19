19 Temmuz 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu
Giriş Tarihi: 19.07.2018
Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 kaybederken, Alanyaspor'un golü 30. dakikada Emre Güral'dan geldi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri