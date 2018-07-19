    19 Temmuz 2018, Perşembe

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu

    Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 kaybederken, Alanyaspor'un golü 30. dakikada Emre Güral'dan geldi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

    Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.

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