Yeni Malatyasporda sezon hazırlıkları devam ediyor

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Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Malatya ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, ikinci etap çalışmalarına teknik direktör Erol Bulut gözetimindeki antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleri ve koşunun ardından futbolcular, kondisyon, dar alanda pas, taktik ve şut çalışmaları yaptı.
Futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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