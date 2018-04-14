Yeni Malatyaspor Alanayaspor ile berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci sağ kanattan topla ilerleyen Issam ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde kalenin yanından auta çıktı.



38'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Cissokho ceza sahası içine orta açtı. Arka direkte topa hareketlenen Adem'in kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.



48'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın gelişine sert vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.



50'nci dakikada Fernandes'in ceza sahası içine yaptığı ortasına arka direğe iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda top kalenin dibinden dışarı çıktı.



60'ıncı dakikada sol kanattan Aytaç'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa hareketlenen Pereira'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.



66'ncı dakikada Kaleci Ertaç Özbir'in oyunu hızla başlatmak istediği pozsiyonda ceza sahası dışında topla buluşan Emre kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.



71'nci dakikada sağ kanattan Pereira'nın içeriye açtığı ortaya iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanının dışına çıktı.



77'nci dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Murat'ın, ceza sahası içerisine uzun gönderdiği ortasında topla buluşan Adem, kaleci Haydar'la karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0.



90+4'üncü dakikada ceza sahası içerisinde gelişen atakta kaleci Ertaç'ın topu uzaklaştırmak istediği sırada iyi yükselen Welinton'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.