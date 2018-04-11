Yeni Malatyaspor’dan Türk Polis Teşkilatına ziyaret

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik ekip, idari heyeti ve futbolcular, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret etti.

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Ziyarete yönetici Remzi Uğur, Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ve takım kaptanları Adem Büyük ile Sadık Çiftpınar katıldılar.Emniyet Müdürü Ömer Urhal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bu ziyaretinizden çok memnun olduk. Bizler polis teşkilatı olarak Yeni Malatyaspor'un başarılarıyla mutlu olup, şehre yaşattığı coşkuyla da büyük haz alıyoruz. Bu anlamda çok önemli bir vazifeyi yerine getiriyorsunuz" dedi.Teknik Direktör Erol Bulut ise Yeni Malatyaspor formasını Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a vererek, teşkilatın kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutladı.Ziyaretin sonunda toplu olarak fotoğraf çektirildi.