Yeni Malatya’da Bulut harekatı

Ateş hattındaki Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen Y.Malatya’da Teknik Direktör Erol Bulut el üstünde tutuluyor. Yönetim en az 3 yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor

Süper Lig'in yenisi Y.Malatya'da G.Birliği zaferinin mutluluğu yaşanıyor. F.Bahçe ve Trabzon yenilgileriyle keyfi kaçan sarı-kırmızılılar, ateş hattındaki Başkent ekibini geriye düştüğü maçta farklı yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılı yönetim de çalışmasından memnun kaldığı, camianın da takdirini kazanan Teknik Direktör Erol Bulut'a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.



İMZA AN MESELESİ

Yönetimin, 2019'a kadar kontratı bulunan genç teknik adama Avrupa kupası hedefi de sunacağı ifade edildi. Bu düşüncenin Bulut ile de paylaşıldığı öğr enildi. Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut'la, önümüzdeki günlerde İstanbul'da görüşmelere başlanacağı belirtildi.