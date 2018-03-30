Adil Gevrekten F.Bahçeye suçlama

30 Mart 2018, Cuma
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"Bizim sezon başında yeni bir stadımız açıldı. O yeni statta da tabii ki ilk sefer biletleri belirledik. Bütün Anadolu takımlarına bakarsanız büyük takımların bir farklılığı var ve bunların bir emsalleri var. Bunlara rağmen en ucuzu bizdik. Biz bunu Fenerbahçe maçında uyguladık. Belki de evet kısa bir süreliğine yapıldığı için taraftarlarımız bu fiyatlar pahalı dedi. Ama tabii 15 lira bulamayan taraftarlarımız var, yapılmaması gerekiyordu. Öğrencilerimize ve durumu kötü olan taraftarlarımıza ayrılabilirdi bir bölüm yer. Ama büyük maaşlardan baktığınız zaman insanları fazladır, en ucuz olan takım Fenerbahçe ve bizdik. Fakat bunu Fenerbahçe de farklı yere çekmeye çalıştı. Bu da etik olmayacak şekilde yapıldı. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe camiasına ve oradaki yönetimine asla yakıştıramadım. Daha doğrusu ben camiasına yakıştıramadım. Çünkü yönetiminin yapmış olduğu, hele hele kalkıp da burada Malatya taraftarları ile yönetimi karşıya karşıya getirecek açıklamaları yapması bir camiaya asla yakışmadı ve bizi taraftarlarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlar için bilet fiyatını 130 lira olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor'la ilgili açıklama yapmış ve TFF'ye şikayette bulunmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sportmenliğe ve etik kurallara aykırı" ifadeleri kullanılmıştı.
Adil Gevrek'ten F.Bahçe'ye suçlama
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanan bilet politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimi bizi taraftarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştı. Bunu Fenerbahçe camiasına ve oradaki yönetime asla yakıştıramadım" dedi.
Gevrek, Fenerbahçe maçı biletlerinin yüksek fiyattan satılmasına gösterilen tepkiyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:
"Bizim sezon başında yeni bir stadımız açıldı. O yeni statta da tabii ki ilk sefer biletleri belirledik. Bütün Anadolu takımlarına bakarsanız büyük takımların bir farklılığı var ve bunların bir emsalleri var. Bunlara rağmen en ucuzu bizdik. Biz bunu Fenerbahçe maçında uyguladık. Belki de evet kısa bir süreliğine yapıldığı için taraftarlarımız bu fiyatlar pahalı dedi. Ama tabii 15 lira bulamayan taraftarlarımız var, yapılmaması gerekiyordu. Öğrencilerimize ve durumu kötü olan taraftarlarımıza ayrılabilirdi bir bölüm yer. Ama büyük maaşlardan baktığınız zaman insanları fazladır, en ucuz olan takım Fenerbahçe ve bizdik. Fakat bunu Fenerbahçe de farklı yere çekmeye çalıştı. Bu da etik olmayacak şekilde yapıldı. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe camiasına ve oradaki yönetimine asla yakıştıramadım. Daha doğrusu ben camiasına yakıştıramadım. Çünkü yönetiminin yapmış olduğu, hele hele kalkıp da burada Malatya taraftarları ile yönetimi karşıya karşıya getirecek açıklamaları yapması bir camiaya asla yakışmadı ve bizi taraftarlarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştılar."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlar için bilet fiyatını 130 lira olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor'la ilgili açıklama yapmış ve TFF'ye şikayette bulunmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Sportmenliğe ve etik kurallara aykırı" ifadeleri kullanılmıştı.
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