Adil Gevrekten F.Bahçeye suçlama

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında uygulanan bilet politikasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimi bizi taraftarımızla karşı karşıya getirmeye çalıştı. Bunu Fenerbahçe camiasına ve oradaki yönetime asla yakıştıramadım" dedi.

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Gevrek, Fenerbahçe maçı biletlerinin yüksek fiyattan satılmasına gösterilen tepkiyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlar için bilet fiyatını 130 lira olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor'la ilgili açıklama yapmış ve TFF'ye şikayette bulunmuştu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamadaifadeleri kullanılmıştı.