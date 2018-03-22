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    22 Mart 2018, Perşembe

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Malatya’da kritik zirve

    Malatya’da kritik zirve
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Fenerbahçe ve Trabzonspor yenilgileriyle ivmesini kaybeden Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyetten rapor alacak. Kritik toplantıda kadro dışı kararlarının çıkabileceği öğrenildi

    Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında oynanacak G.Birliği maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Morallerin bozuk olduğu öğrenilen sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için dün İstanbul'da bir araya geldi.

    Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzonspor karşılaşmasında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken orta saha Aytaç Kara'ya ceza verilip verilmeyeceğinin de masaya yatırılacağı zirvede, kadro dışı kararlarının da alınabileceği bildirildi.

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