Malatya’da kritik zirve

Fenerbahçe ve Trabzonspor yenilgileriyle ivmesini kaybeden Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyetten rapor alacak. Kritik toplantıda kadro dışı kararlarının çıkabileceği öğrenildi

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor, ligin 27. haftasında oynanacak G.Birliği maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Morallerin bozuk olduğu öğrenilen sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için dün İstanbul'da bir araya geldi.

Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzonspor karşılaşmasında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken orta saha Aytaç Kara'ya ceza verilip verilmeyeceğinin de masaya yatırılacağı zirvede, kadro dışı kararlarının da alınabileceği bildirildi.