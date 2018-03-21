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    21 Mart 2018, Çarşamba

    EVKUR YENİ MALATYASPOR

    Yeni Malatyaspor hazırlıklarına yarın başlayacak

    Yeni Malatyaspor hazırlıklarına yarın başlayacak
    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Evkur , ligin 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Morallerin bozuk olduğu öğrenilen Malatya ekibinde, Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği maçının ilk çalışmasını yarın saat 15.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapacak.

    YÖNETİM VE TEKNİK HEYET BİR ARAYA GELDİ
    Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Erol Bulut durum değerlendirmesi için bugün İstanbul'da bir araya geldi.
    Son iki haftada alınan kötü sonuçlar ve Trabzon maçında oyundan çıkarken sergilediği agresif tavırla dikkatleri çeken Aytaç Kara'ya ceza verilip verilmeyeceği konularının konuşulduğu toplantıdan çıkan sonucun yarın haftalık basın açıklaması yapacak Erol Bulut tarafından duyurulması bekleniyor.

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