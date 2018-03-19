Aytaç Karaya ceza yolda

Evkur Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasının ilk yarısında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınması kararına tepki gösteren orta saha oyuncusu Aytaç Kara’ya ceza verilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

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Trabzonspor maçının 36. dakikasında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılınca, kulübede bu karara sert şekilde tepki gösteren Aytaç Kara'ya yönetim tarafından ceza verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.Maçın ardından yönetimin görüşme yaptığı genç futbolcunun oyundan alındığı esnada ortaya koyduğu tepkinin teknik heyete karşı olmadığını söylediği belirtiliyor.Teknik Direktör Erol Bulut'un da sahada istediklerini yerine getirmediği ve oyun disiplinine sadık kalmadığı için oyundan aldığı öğrenilen Aytaç ile ilgili yönetime ceza alması yönünde rapor vereceği ifade ediliyor.