Ey UEFA, bu utanç senin eserin! Katil, işgalci ve soykırımcı İsrail'e bu kadar prim tanırsan, düzenlediğin organizasyonlara davet edersen bunlar da yaşanır. İsrail'in Avrupa kupalarında ne işi var! İnsanlık suçu işleyen bir ülkenin takımına neden kucak açtın UEFA! Rusya takımlarını, Ukrayna savaşı nedeniyle anında bütün organizasyonlardan atan UEFA, konu İsrail takımları olunca süt dökmüş kediye dönüyor. Bu çifte standardın nedir ey UEFA! Adaletin bu mu UEFA! Tamam, sen istiyorsan, sen bebeklerin katledilmesine, bebeklere bomba atılmasına, kurşun sıkılmasına göz yumuyorsan o senin utanç vesikan olsun! Ama İsrail zulmüne başkaldıran, mazlum Filistinliler'in her zaman yanında yer alan, mazlumun sesi olan Türkiye'yi, Türk futbolunu, Beşiktaş'ı neden bir İsrail takımı ile karşılaştırıyorsun! Bunların olacağını tahmin edecek bir akıllı insan yok muydu UEFA'da! Yoksa siz Beşiktaş'ı, Türk futbolunu tuzağa mı düşürmek istediniz! Yani siz UEFA, mazlumun seni olmak yerine zalimin zurnası olmayı mı tercih ettiniz!

Beşiktaş neden evinde değil! Beşiktaş neden Batum'da! Beşiktaş, neden Batum'a 8 saatlik kabus bir yolculukla gitti! Biliyor musun UEFA, Beşiktaş'ı Batum'a maça götüren uçağa yıldırım düştü, az kalsın Beşiktaş'ın uçağı düşüyordu! Senin inadın yüzünden UEFA! Ama umrunda mı senin Beşiktaş! Değil mi! Yazıklar olsun sizin adaletinize! Dün Batum'da onlarca masum Beşiktaş taraftarı şiddet gördü, yaralandı, kanları aktı! Gürcistan polisinin de Beşiktaş taraftarına yönelik orantısız müdahalelerini de şiddetle kınıyorum! Eserinizle gurur duyun ey UEFA! Bir güzel oyunu, beceriksizliğiniz yüzünden ne hale getirdiniz ey UEFA! Sizde hiç mi merhamet yok! Sizde hiç mi vicdan yok! Siz de hiç mi bebek sevgisi, çocuk sevgisi yok! Sizin kalbiniz yok mu UEFA! İsrail'de bütün bu insani duyguların olmadığını zaten biliyorduk da...

Neden zalimlerin yanında yer aldınız ey UEFA! Bebekler ölüyor, kurşunlanıyor, aç kalıyor ve siz duyarsız kalıyorsunuz ey İsrail sempatizanları! İyi ki Türk doğmuşum! İyi ki vatanım Türkiye! Zalimler için yaşasın cehennem! Dün Batum'da Filistin'in yanında yer alan, İsrail'in soykırımına seyirci kalmayan Beşiktaş taraftarından ne istediniz! Şunu unutmayın UEFA! Türkiye, tarih boyunca zalimlere karşı dik durmuştur ve daima mazlumların yanında yer almıştır. Bu böyle biline! Ne Beşiktaş taraftarını susturabilirsiniz! Ne de Türkiye'yi! Dün 86 milyon Türk halkı tek ses, tek yürekti! Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber! Hepimiz Beşiktaş'tık! Hepimiz Beşiktaşlıydık! Dik duruşun için Teşekkürler Beşiktaş! Ne mutlu Türküm diyene! İşgalci, zalim, bebek katili ve soykırımcı İsrail'e seyirci kalmak, insanlık ayıbıdır! Bu ayıp da size yeter İsrail destekçileri! Zalimin zurnaları!