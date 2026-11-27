Trabzonspor, geriye düştüğü maçta CSKA Sofya'yı devirerek Konferans Ligi'nde ilk sekize göz kırptı. Fırtına, pes etmeyen karakteriyle bir kez daha sahne aldı, Avrupa'da gövde gösterisi yaptı! Hemen söyleyelim; bu galibiyet sıradan bir üç puan değil! Trabzonspor, Avrupa'nın zorlu atmosferinde geriye düşse de ayağa kalkabileceğini, mücadeleden asla kopmadığını ve Thomas Reis yönetiminde gerçek bir yarışmacı kimliğe büründüğünü herkese gösterdi. İşte büyük takım karakteri tam da budur! Yoğun fikstür, kabarık eksik listesi ve tam beş değişikliğe rağmen gelen bu zafer, takımın gücünü de ortaya koydu. Reis'in rotasyon hamleleri karşılık buldu, sahaya çıkan her futbolcu galibiyet ateşine odun taşıdı. Fırtına, Sofya'da yalnızca rakibini yenmedi; Avrupa'ya da güçlü bir mesaj gönderdi: Trabzonspor kolay pes etmez, son düdüğe kadar savaşır! İlk sekiz yolunda artık çok daha iddialı bir Trabzonspor var. Bu yürüyüşün adı Fırtına!

Onuachu karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. CSKA Sofya adeta piyango gibi bir gol buldu. Bouchouari'nin jeneriklik gol pasında Onuachu topu kaleciye nişanladı. Eyüpspor maçında da kafasına gelen iki topu, kalecinin üzerine vurmuştu Onuachu. Ne oldu bu Onauchu'ya! Bu sezona kadar her topu filelere yapıştıran Onuachu'dan eser yok. Öyle bir gol yedik ki... Evlere şenlik! Başta Onana olmak üzere tüm savunmamız amatörce hatalar yaptı. Golü kendi kalemize attık. Olacak şey değil. Ne yaptın sen Cabral! Aslında Thomas Reis, ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktı dün. Ama ilk yarıda hem şanssızdık hem de beceriksiz! Ne iyi savunma yapabildik ne de hücum! CSKA Sofya kendi liginde lider. Ama UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan 3 maçta sadece 1 puan almıştı.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayamadık. CSKA Sofya karşısında bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremedik. Bulgar takımı, ikinci yarıda yine net pozisyonlar yakaladı. Bu pozisyonlarda Onana'nın müthiş kurtarışlarını izledik. Trabzonspor orta sahası dün yine yumuşak kaldı. Folcarelli'siz olmuyor maalesef! Bordo-mavili takımın yoğun maç trafiği nedeniyle temposunda belirgin bir düşüş var. Acilen sakatların iyileşip bir an önce takıma geri dönmesi lazım. Tam işler kötüye giderken Muhammed Salah sahneye çıktı ve yine muazzam bir gol attı. Gerçekten bu gole çok ihtiyacımız vardı. Mendy'nin asisti de çok güzeldi bu arada. Thomas Reis, skora denge geldikten sonra aynı anda üç değişiklik birden yaptı. Mustafa, Fabinho ve Ozan girdi. Çünkü galibiyet istiyorduk. Bu dakikadan sonra maçın çehresi değişti. Baskın oynayan, gol arayan bir Trabzonspor izlemeye başladık. Mustafa ile bulduğumuz net pozisyonu değerlendiremedik. Ancak daha hiçbir şey bitmemişti. 90+3'te devreye Saviolo girdi ve attığı golle zaferi getirdi. Bu golde de Salah'ın pası enfesti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 4 maçta 9 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Bordo-mavililer, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Burada Thomas Reis'e de bir parantez açmak gerekiyor. Alman hoca geldiği günden bu yana takıma müthiş bir ivme kazandırdı. Trabzonspor, Reis yönetiminde 10. galibiyetini elde etti. Bunların 7'si ligde, 3'ü Avrupa'da geldi.