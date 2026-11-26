Fenerbahçe, Stamford Bridge'deki maça çok istekli ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Maçtan önce Arda Turan ve Emre Belözoğlu arasında yaşanacak Türk düellosunun sonucunu elbette çok merak ediyorduk. Arda Turan'ı da çok seviyoruz. Ama ülke olarak gülen tarafın Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe olmasını yürekten istiyorduk. Fenerbahçe tek kale bir maç oynadı. İlk yarı rakibi silkeledik, ikinci yarıda sonuca gittik. İlk yarıda Kerem'in ortasında Vedat Muriç ile bulduğumuz gol, VAR kontrolü ile geçersiz sayıldı. Pozisyon orta sahada olsaydı faul verilir miydi? Hakem Michael Oliver kararının arkasında durup golü geçerli sayabilirdi. Bana göre gri bir pozisyon. Ben gole daha yakınım. İlk yarıda Greenwood ile gole çok yaklaştık. Kaleci Riznyk iyi bir kurtarış yaptı. İlk yarının son bölümünde Oğuz Aydın'la net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Oğuz'un sert ve etkili vuruşunda yine kaleci Riznyk müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.

Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Shakhtar Donetsk'ten çok daha kaliteli ve güçlü bir takım. Arda Turan'ın takımı ilk 45'te sadece kalesini savundu ve Fenerbahçe'nin oyununu bozmaya çalıştı. Shakhtar'da da yıldız isimler vardı bu arada. Alisson ve Marlon mesela iyi oyuncular. Stamford Bridge'de tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin dolayındaki sarı-lacivertli taraftar, maç boyunca hiç susmadan Fenerbahçe'yi destekledi. İkinci yarıya da iyi başlayan taraf, temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. İlk yarıda golü VAR'a takılan Vedat Muriç fırsatçılığını konuşturarak galibiyet golümüzü attı. Greenwood'un kaleci Riznyk'ten dönen topunu tamamlayan Vedat Muriç, Stamford'u bir anda bayram yerine çevirdi. Bu golde topu kapan Kante'nin, pası veren Kerem'in de katkısını unutmamak lazım.

Shakhtar karşısında öne geçtikten sonra etkili oyunumuza devam ettik. Arda Turan'ın yaptığı değişiklikler, takımına bir direnç getirmedi. Çünkü Fenerbahçe sahanın her bölgesinde rakibine pres yaparak nefes bile aldırmadı. Liverpool zaferinden sonra Shakhtar karşısında alınan galibiyet çok yakıştı Fenerbahçe'ye. 8 puana ulaştık. 16. sıraya yükseldik. Emre Belözoğlu'nu da tebrik etmek lazım. Sahaya doğru 11 çıkardı. Fenerbahçe'ye çok etkili futbol oynattı. Şampiyonlar Ligi galibiyetinin morali, mutlaka lige de çok olumlu yönde yansıyacaktır. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimiz de kazandı. Salı günü Galatasaray'ı alkışladık. Dün de Fenerbahçe'ye alkışlarımızı gönderdik. Türk futbolunun ayak sesleri, Avrupa'da yankılanıyor. Sırada Beşiktaş ve Trabzonspor'un zaferleri var. İnşallah 4'te 4 yaparız.