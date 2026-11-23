Kazanmak önemliydi!

Trabzonspor beklenildiği gibi Eyüpspor karşısında tek kale bir maç oynadı. Bordo mavililer, maçın hemen başında Ozan Tufan'ın golü ile öne geçti. Sonrasında kaleci Emre Bilgin ile Trabzonspor'un hücumcuları arasında geçen bir maç izlemeye başladık. İlk yarıda Saviolo, Onuachu, Muçi, Mustafa'nın şutlarında kalesinde devleşen bir Emre Bilgin izledik. Eyüpspor oyunun sadece savunma tarafında vardı. Çünkü Mustafa Dalcı şunu biliyordu. Türk futbolunun en büyük sorunu, kapalı savunmaları aşmak! Eyüpspor da bunu yaptı. 10 kişi ile defans yaptı konuk ekip. Trabzonspor da ilk yarıda bu kapalı savunmayı sadece bir kez aşabildi.



Bir de şu vardı tabi ki… Onuachu'ya gol attırıp, Nijeryalı forvetin üzerindeki baskıyı atmasını sağlamak. Bordo-mavili oyuncular, bu yüzden topu yine havadan oynamaya başladılar. Oysa Dju'lu oyun, yerden ve pasa dayalı bir oyundu. Daha güçlü ve daha kaliteli bir oyun. İlk yarıda Saviolo ve Muçi, Onuachu'nun kafasına 'al da at' diye iki muazzam orta yaptı. Onuachu bu ortalara vurdu ama kaleci Emre Bilgin'in üzerine gitti toplar.



İlk yarıda Trabzonspor'da tek kanat işledi. Pina ve Muhammed Salah çok etkili bindirmeler yaptı. Mustafa Eskihellaç, öndeki Saviolo'ya çok fazla destek veremeyince sol kanat işlemedi ilk yarıda. Zaten bu yüzden Thomas Reis, ikinci yarıda Mustafa'yı kenara alıp, Cabral'ı oyuna aldı. İkinci yarıda Eyüpspor futbol oynamayı düşününce, pozisyona da girdiler. Ama Trabzonspor bu kez daha fazla geniş alan bulup, rakip kalede net pozisyonlar yakaladı.



Emre Bilgin, Süper Lig kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Bunda Emre'nin performansı kadar, bordo-mavili oyuncuların etkisiz vuruşlarının da rolü büyüktü. Sonuç olarak kazanmak ve galibiyet serisini sürdürmek çok önemliydi. Trabzonspor dünkü maçta bunu başardı. Bordo mavili takım, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Lig ve Avrupa'yı iddialı bir şekilde güçlü tutuyor Thomas Reis. Sakatların da iyileşip takıma dönmesiyle çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum.