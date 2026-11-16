Fransa’ya karşı iki maçta da iyiydik!

lk maçta iyi futbol oynayıp, elimizden kaçırdığımız Fransa'ya karşı dün de Bordeaux Metropole Stadı'nda özellikle ilk yarıda muazzam bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlara girip, golle burun buruna geldik. Çok iyi savunma yaptık. Orta alanda da Hakan Çalhanoğlu'nun akıllı oyunu ile Fransa'ya karşı iyi savaştık. Sergen Yalçın'ın 5'li defans anlayışında başta Mbappe olmak üzere Rabiot, Barcola, Olise ve Cherki'ye göz açtırmadık. Girdikleri pozisyonlarda da kalemizde devleşen bir Berke Özer vardı. Tam 6 net kurtarışı var Berke'nin. Millilerimizin yürekli futbolu içimizi ısıttı. İlk 45 dakikada savaştık, sahada dik durduk. İyi savunma yaptık. Hızlı geçişlerle Fransa kalesinde Arda Güler, İsmail Yüksek ve Deniz Gül ile net pozisyonlar yakaladık. Aslında ilk yarının en net pozisyonunu İsmail ile biz yakaladık.



Can Uzun'un Fransa savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan İsmail Yüksek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ı geçemedi. İkinci yarının başında duran toptan golü kalemizde gördük. Fransa, Cherki'nin korner atışında Emirhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Bu gole anında reaksiyon gösterdik. Hiç panik yapmadık. Hatta Arda Güler ile güzel bir gol de bulduk. Ama pozisyonun başlangıcında İsmail Yüksek'in ofsaytta olduğunu fark ettik, yani önce gole sevindik; sonra kahrolduk! Ama maçı hiç bırakmadık. Arda Güler ile gole çok yaklaştık. Arda'nın bu pozisyonda yaptıkları neydi öyle! Vay be Arda, gözlerimizin pasını sildin yine! Maç boyunca gerçekten çok net pozisyonlara girdik. İlk yarıda İsmail Yüksek'in, ikinci yarıda bomboş pozisyonda Arda Güler'in şutları gol olmalıydı. Maçı son ana kadar istememiz çok güzel. Hatta bu saldırgan futbolumuz 90'da bize golü de getirdi. Duran toptan Abdülkerim Bardakcı ile nefis bir gol bulduk.



Fransa'ya karşı deplasmanda yürekli futbolumuz bizi gelecek günler adına çok umutlandırdı. 10'dan fazla şut attık Fransa kalesine. Maç genelinde başa baş, dişe diş bir oyunumuz vardı sahada. Mpappe'ye karşı çok iyi savaştık. Bir pozisyon var ki, ders diye okutulur. Mbappe bir pozisyonda önünü açıp etkili bur vuruş yaptı, Merih Demiral bir kaleci gibi bu şutun önüne yaptı ve golü önledi. Yine maç boyunca Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde hamleleri alkış aldı. Abdülkerim müthiş futbolunu bir de golle süsledi. Fransa son bölümde Kroupi ile bir gol daha bulup maçı kazandı. A Ligi'ndeki ölüm grubunda (ölüm grubu diyorum, çünkü en zor grupta mücadele ettik) 6 maçta sıfır çektik.



A Ligi'ndeki performansımıza bir de bardağın dolu tarafından bakalım. Kusursuz bir takım olan Fransa'yı evimizde elimizden kaçırdık. Dün de Fransa'ya karşı aslanlar gibi top oynadık. Maçı bir an bile bırakmadan savaştık, çok istedik. Dünkü kaçta puanı hak ettik aslında. Ama futbolun adaleti yok işte. Rakiplerimiz hep şanslıydı, biz talihsizdik. Bu Milli Takım'da hayat var arkadaş! Bu Milli Takım'ın önü çok açık… Sergen Yalçın'ın bu oyunu geliştireceğine ve millilerimize seviye atlatacağına yürekten inanıyorum. Sabır göstereceğiz, bu takımı destekleyeceğiz. Çünkü bu takım bizim takımımız!