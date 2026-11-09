Salah alev aldı!

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde taraftarını coşturan bir hikaye yazmaya devam ediyor. Trabzonspor için Alanyaspor deplasmanları hep zor geçmiştir. Avrupa yorgunu ve 8 eksiği olan Fırtına için yine zor geçmesi beklenen bir maçtı. Ama Muhammed Salah ve arkadaşları, maça o kadar istekli ve hırslı başladılar ki… Daha ilk dakikadan 'Trabzonspor bu maçı kazanır' dedirtti bizlere. Bir ara öyle pas trafiği yakaladı ki Trabzonspor, sanki sahada Xavi Hernandez-Andreas İniesta ve Sergio Busquets'li Barcelona'yı izler gibi olduk. Belki öyle sıradışı bir orta sahası yoktu belki Trabzonspor'un. Ama etkileyici bir pas trafiği vardı. Üstüne üstelik de hızlı top çevirerek bunu yaptı Trabzonspor. İlk yarıda Pina yüzde 100 yas isabeti (27 pas) ile oynadı.

Maç boyunca 600 civarında pas. Rakip cezasında yakalanan sayısız gol pozisyonu. Hafta içi Avrupa'da yıpratıcı bir maç oynayan Trabzonspor'un Alanya deplasmanında böyle tahrip gücü yüksek futbol oynaması, taraftarlarını şampiyonluk için umutlandırdı. Bu ligde 6'da 6 yapmak kolay iş değil. Hem de bu seride iki derbi galibiyeti de var. Helal olsun Thomas Reis'e. Bordo-mavili oyuncular sahada büyük keyif alarak oynuyor, yardımlaşma üst düzeyde. Birbirine sımsıkı kenetlenmiş futbolcu topluluğu. Hem hocaları için oynuyorlar, hem de Muhammed Salah için. Çünkü Salah sahada öyle özverili, öyle akıllı ve öyle rakibi yıpratıcı futbol ortaya koyuyor ki, takım arkadaşları da Mısırlı dünya yıldızına ayak uydurmak için ekstra mücadele ediyor.

Thomas Reis, rakip analizini çok iyi yapıp, doğru 11'ler ile sahaya çıkıyor. Maç içinde tam zamanında oyuncu değişiklikleri yapıyor. Çıkan da mutlu çıkıyor giren de öyle. Tam bir kolej havası hakim bordomavili takımda. Dünkü maçın bitiş düdüğünden sonra Savic ve Salah başta olmak üzere Thomas Reis'in oyuncuları ile diyalogları görülmeye değerdi. Hoca, kader birliği yaptığı oyuncularına sevgi ile dokunuyor ve onları tebrik ediyor. Bu kadar artıları olan takımdan da başarı çıkıyor. Hem de Franculino Dju ve Aral Şimşir gibi iki silahından yoksun maçlara çıkan Trabzonspor, güçlü oyunu ile kazanıyor. Trabzonspor oynadığı istekli ve savaşçı futbolla bize şunu dedirtiyor. Bu takım son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olur. Ocak ayında yapılacak birkaç kaliteli takviye ile bu Trabzonspor, sezonu kupasız kapatmaz. Bu kupa şampiyonluk mu olur, başka bir kupa mı olur onu bilemem. Ama bu Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez.