İkinci yarıda çok iyiydik!

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan bir takım Freiburg. Bu sezon da Bundesliga'da fırtına gibi esen bir ekip Julian Schuster'in takımı. Geçen hafta Bayern Münih'e kaybettiler ama kök söktürdüler, çok iyi oynadılar. Birlikte oynama alışkanlığı olan kompakt bir takım Freiburg. Geçen sezon kornerlerden tam 10 gol atmışlardı. Dün de bir korner golü ile geriye düştük. Kornerleri bu kadar akıllıca ve etkili kullanan bir takım daha görmedim. Kullandıkları her kornerde kalemizde gol tehlikesi yaşadık.

Kısacası tam bir turnuva ve teknik direktör takımı Freiburg. Bundesliga'da da lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde, üçüncü sıradalar. Maçtan önce A Spor'daki yayınımda bu maçla ilgili olarak da 'Trabzonspor bu sezonki en zor maçına çıkıyor' demiştim. Bizi uzun süre oyunun içine sokmadılar, çok hızlı top çevirdiler. Çok yüksek bir pas isabeti ile Trabzonspor'u topun peşinden koşturdular. Bu tarz ezberi olan takımlara karşı, daha fazla savaşarak karşılık vermek lazım. İlk yarıda Freiburg oyunu yönlendiren, pas bağlantılarımızı kesen taraftı. İlk 45'te Muçi ve Salah ile rakip kalede iki tehlikemiz vardı. Dört gol girişiminde bulunduk ama kaleyi bulan şutumuz yoktu maalesef.

İkinci yarıya baskılı bir giriş yaptık. Rakip kalede daha fazla göründük. Biz baskı kurdukça kapanan ve geriye yaslanan Freiburg çok iyi savunma yaptı. İşte tam da burada bu kale gibi kapalı savunmayı aşmayı başaramadık. Freiburg'da takımın beyni ve hücum silahı Vincenzo Grifo topa hükmetme konusunda tam bir usta. Orta sahada Eggestein ise hem savunma hem de hücum aksiyonlarında köprü vazifesi gördü maç boyunca. İkinci yarıda baskı kurduğumuz anlarda temaslı ve sert oynayıp bizi yıldırmaya çalıştılar. İkinci yarıda Onuachu'nun itilerek yere düşürüldüğü pozisyon penaltıydı ama hakem Kristo Tohver vermedi. VAR Odası da duyarsız kaldı. Neler kaçırdık neler! Muçi'nin kornerinde Salah'ın kaleci Backhaus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaçırdığı bir gol var ki… Kahrolmamak elde değil. İkinci yarıda gerçekten savaşan, gol için yüklenen ve iyi oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun eksikliğini çok hissetmeye başladı Trabzonspor! Dün bu ikili olsaydı, Freiburg'u da yenerdi Fırtına! Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk kez kaybetti. Nazar boncuğu olsun! Ama taş gibi bir rakibe yenildi bordo-mavililer. Durmak yok yola devam! İkinci yarıdaki güzel oyun tesellimiz oldu.