Altın anahtar Salah ve Muçi!

Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantepspor'u da yenerek şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu. Bordo-mavililer, ilk yarıda bir türlü oyunun içine giremedi. Hatta pozisyon bulmakta bile zorlandı. Bunda orta alandaki Fabinho ve Melih'in etkisiz futbolunun rolü büyüktü. Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun yokluğu da maç boyunca çok hissedildi. Bu sezon bir türlü kendine gelemeyen ve hayal kırıklığından öteye gidemeyen Onuachu da oyunda kaldığı 63 dakika içinde yine çok etkisizdi. Üstelik de Onuachu sahada diye yine havadan oyuna dönülmesi de doğru değildi bence. İlk yarıda topu havaya kaldırmak yerine ezber oyunda ısrar edilseydi, bu kadar kötü bir görüntü ortaya çıkmazdı diye düşünüyorum. Çünkü Onuachu'nun sahada olması, Trabzonspor'u bu sezonki oyun kimliğinden uzaklaştırdı ve kimyasını bozdu.

O yüzden hücumda üretkenlikten uzak olan Trabzonspor'da bir de orta saha oyuncularının etkisiz oluşu, ilk 45'te Gaziantepspor'un net pozisyonlara girmesine neden oldu. İlk yarıda Onana, Sorescu ve Camara'nın net pozisyonlarında direk dibinde iki harika kurtarış yaparak, Trabzonspor'u skor olarak ayakta tuttu. Mustafa'nın yerine sol bekte maça başlayan Cabral ilk yarıda aksadı, ama ikinci yarıda toparladı. Aral'ın yokluğunda sol önde görev yapan Saviolo ise hücumda etkiliydi. Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı üç asistle Trabzonspor'u sırtlayan Muçi, dün de muazzam bir gol attı. Hatta klasikleşen bir Muçi golü izledik. Muçi, Gaziantepspor kalesine bir füze göndererek, galibiyete mührünü basan isim oldu.

Trabzonspor'un başında her maç ayrı bir başarı hikayesi yazan Thomas Reis, dün de ikinci yarıya başlarken, Melih'i kenara alıp, Folcarelli'yi sahaya sürerek altın dokunuşunu yaptı. Bu sihirli değişiklikle ikinci yarıda orta sahada üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor, hücumda hata etkili oldu, net pozisyonlara girdi. Her maç yazımızda Muhammed Salah'ı öve öve bitiremiyoruz. Hatta kelimeler yetersiz kalıyor Salah'ın futbolunu anlatmaya. Dünde 90 dakika sahada kalan Muhammed Salah, öyle başdöndürücü paslar attı ki, takımını maestro gibi yönetti… Vay canına demekten kendimizi alamadık Salah paslarını izlerken, topu ayağına alıp oyuna hükmederken. Hatta 90+4'te Muhammed Salah, orta alandan aldığı topla adeta bir ses hızında Gaziantepspor ceza sahasına indi. Akıl dolu vuruşunda kaleci Ataberk mucizevi bir kurtarış yaptı. Salah, bu tarz pozisyonlarda Messivari gollerini Liverpool'da çok atmıştı. Akyazı'da da böyle bir gol geliyordu az daha Salah'tan.

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ligde ve Avrupa'da şu ana kadar harika bir başarı hikayesi yazdı. Bundan sonraki maçlarda da bu hikayenin devam edeceğinin sinyallerini verdi Bordo-mavililer. Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular geçen sezonki mütevazı ve dar kadro nedeniyle şampiyonluğu çok dillendirmemişlerdi. Ama bu sezon bambaşka bir kadrosu var Trabzonspor'un. Çok güçlü ve alternatifli bir kadro… O yüzden şehri, taraftarı ve camiayı iyice havaya sokmak için şampiyonluk kelimesinin telaffuz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son şampiyonluk sezonuna benzer bir maraton yaşatıyor Trabzonspor bizlere. O sezon Marek Hamsik vardı, bu sezon da Muhammed Salah… Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Thomas Reis, şampiyonluk kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Belki haklılar, takım strese girer, beklentiler yükselir diye düşünüyor olabilirler. Ama ben söyleyeyim. Son şampiyon Galatasaray'ın bu sezon yarıştaki en büyük rakibi Trabzonspor… Ocak ayında yapılacak nokta atışı transferlerle bu Fırtına, ligde ve Avrupa'da esmeye devam eder.