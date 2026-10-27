10 numara futbolcu Muçi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında bir çılgınlığa daha imza attı. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'un tahrip gücü yüksek maç başlangıcı karşısında ilk yarıda oyunda tutunamadı. Rizespor ilk yarıda Borrelli ile bulduğu art arda iki golle devreyi önde kapattı. Hem oyun, hem de skor Trabzonspor adına moral bozucuydu. Sahada savaşmayan, üst üste üç-beş pas yapamayan bir Trabzonspor vardı. Thomas Reis ile daha önce oynadığı üç lig ve iki Avrupa maçını da kazanmıştı bordo-mavililer.

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Ama geriye düşmemişti hiç. Acaba skor olarak geriye düştüğünde Thomas Reis'in takımı nasıl bir reaksiyon gösterecekti? İşte bu çok merak ediliyordu. Rize deplasmanında böyle bir kader ile baş başa kaldı Trabzonspor. Ama geriye düştüğü maçın ikinci yarısında skora öyle bir başkaldırıda bulundu ki bordo-mavili oyuncular. Sekiz dakika gibi kısa bir sürede üç gol bularak, müthiş bir geri dönüşe imza attı Trabzonspor… Galibiyet fitilini ikinci yarıda olağanüstü bir futbol oynayan Muçi ateşledi. Önce Melih Kabasakal'a 'al da at' diyen Muçi, ardından Aral Şimşir'in golünün altına imza attı.

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Çaykur Rizespor, ikinci yarıda toparlanana kadar Trabzonspor üçüncü golü de buldu. Maçın yıldızlarından Muçi'nin sert vuruşunda top, kaleci Fofana'dan döndü. Kaleciden seken topu Franculino Dju ağlara gönderdi. Trabzonspor bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirmiş ve peş peşe pozisyonlara giriyordu. Ancak maç boyunca savunma yapmakta zorlanan bordo-mavililer, Laçi'nin uzaktan attığı füze gibi gole engel olamadılar. Skor 3-3'e geldikten sonra oyuna ortak olmaya çalışan bir Rizespor vardı sahada. Ama Trabzonspor tekrar toparlanıp galibiyet golü için Rizespor kalesine yüklendi. Yine başrolde Muçi'nin olduğu bir pozisyonda Trabzonspor'un jeneriklik golü geldi.

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Muçi'nin enfes pasında topla buluşan Franculino Dju, muhteşem bir gol atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Muçi, Rize deplasmanında kariyer maçını oynadı. Franculino'daki yükseliş sürüyor. Trabzonspor, muazzam bir santrfor transfer etmiş. Muhammed Salah ise Muçi'nin asistlerindeki atakları başlatan isim oldu. Mustafa Eskihellaç ise ilk yarıda yenilen iki golde de ayakta kalamadı, hamlesini yapamadı. Sonuç olarak Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü maçı kazanarak, şampiyonluk yolunda altın değerinde bir üç puan aldı. Thomas Reis ise Trabzonspor'un başında çıktığı 6. maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.