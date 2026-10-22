Adı Aslan işi destan!

Lille, Fransa Ligue 1'in ve Avrupa futbolunun köklü, istikrarlı ve güçlü takımlarından biri. Ama Galatasaray da Avrupa Fatihi! Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım. Lille'in en önemli kulüp politikası, genç ve yetenekli oyuncuları parlatıp Avrupa piyasasına sunması ve büyük paralar kazanması... İşte en yakın örneği; Lille yaz transfer döneminde ön liberosu Ayyoub Bouaddi'yi 95 milyon euro'ya Manchester City'ye; golcüsü Matias Fernandez Pardo'yu 60 milyon euro'ya Newcastle United'a sattı. Ama dün gördüğünüz gibi santrforsuz (Haraldsson sahte 9) ve yıldızsız bir kadro ile Galatasaray'a özellikle ilk yarıda zorluk çıkardılar.

İlk yarıda kalecimiz Uğurcan Çakır'a çok iş düştü. Yine savunmada çok basit hatalar yaptık. Hamle ve zamanlamada geç kaldık. Yediğimiz ikinci golde orta alanda Sara topu kaptırdı. Savunmada Abdülkerim topu uzaklaştıramadı. İlk yarıda çok da ortalarda görünmeyen bir Sara izledik yine. Ne topa bastı Sara ne de sorumluluk aldı. Bütün yük her zaman olduğu gibi Torreira'nın omuzlarına bindi. Maçın daha başında soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Lille savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün filelere gönderdi. Çok erken golü bulduk ve rüzgarı arkamıza aldık. Ama Lille, geriye düşmesine rağmen ilk yarıda hiç pes etmedi, oyundan düşmedi. Özellikle sol kanattan kalemize çok geldi Fransız ekibi.

Yunus Akgün oyunun hücum tarafında çok etkiliydi. Ama Sallai'ye yeteri kadar yardımcı olamadı. Bu arada Sallai, Batrakov'un attığı şık kafa golünde ceza sahasına harika bir orta kesti. Okan Buruk maçtan önce savunma arkasına atılacak toplara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. İlk golü bu şekilde yedik. Diaoune, savunmamızın arkasına atılan bir topta Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve golü attı. Yani çalıştığımız yerden golü yedik aslında. Pierre Mauroy Stadı'nda 2-1 geriye düşmemize rağmen pes etmedik ve soyunma odasına 2-2 beraberlikle gitmesini bildik. Bu arada ilk yarıda hakem Obrenovic, Osimhen-Berke mücadelesine lehimize penaltı verdi. Ama Berke'nin Osimhen'e bir müdahalesi yoktu.

O yüzden penaltı VAR uyarısı ile iptal oldu. Maç boyunca önüne atılan toplara çok hızlı koşular yaptı Osimhen. Ama arkadan gelen oyuncu olmayınca, Osimhen zor pozisyonlarda şut atmak zorunda kaldı ya da rakip savunma araya girdi. İkinci yarının başında yine öne geçmeyi başardık. Kornerden yani duran toptan üçüncü golü bulduk. Torreira, kornerden gelen topa arkası kaleye dönük olmasına rağmen sıyırtma bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Berke'nin de büyük hatası sonucunda top Lille ağları ile buluştu. Ancak UEFA golü Bentaleb'e yazdı. Lille deplasmanında Batrakov harika bir performans ortaya koydu. Bir gol attı, takımını bir maestro gibi yönetti. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirdik. Batrakov'un başlattığı hızlı atakta ceza sahası önünde Barış Alper topu Osimhen'e aktardı. Osimhen de eski takımı Lille'in filelerini havalandırdı. Fransa'da bir anda 4-2 öne geçtik. Hem de ikinci yarıdaki iyi oyunumuzla. Ardından neler kaçırdık neler! İşte bu kadar! Lille'i yıktık geçtik, hem de ne oyunla! Tebrikler Galatasaray...