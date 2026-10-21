Sabah’ın yendiği takımı geçemedik!

Slavia Prag güç ve kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yanına bile yaklaşamaz. Bu takımı da yenemiyorsan, hangi maçı kazanacaksın Fenerbahçe! Burası Şampiyonlar Ligi! Yerel liglere benzemez burası! 90 dakika oyun ciddiyeti ister! Evinde oynuyorsun! Hem de 50 bin taraftarın desteğini arkasına alarak maça çıkıyorsun! Rakip Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 21 maçta galibiyet alamamış. Tam dişine göre bir takım! Fenerbahçe ile Slavia arasında güç ve kalite bakımından dağlar kadar fark var! Maça çok iyi başlamışsın. Art arda bulduğun iki güzel golle galibiyet anahtarını cebine koymuşsun. Farka gidebileceğin maçta amatörce goller yiyorsun! Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne çok önem vermiyorsun İsmail hocam!

Oysa futbolun en marka değeri yüksek ligindesin! 18 yıl sonra düşler sahnesine, devler sahnesine çıkmışsın! Ama senin aklın fikrin Süper Lig'de! Yani annemizin liginde! Bizim ligdeki maçların telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nin yok! İnanılır gibi değil! Şaka gibi bir sonuç! Slavia Praglı oyuncular bile inanamadı Kadıköy'den puan çıkardıklarına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda gördüğümüz en kötü takıma, en zayıf takıma puan kaptırdın! Bu takımı bile mağlup edemedin! Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin öneminin farkına bile varamadın İsmail hocam! Oysa Slavia Prag'ı yensen 4 puana ulaşacaksın ve ilk 24'e kalma yolunda dev bir adım atacaksın!

Daha maçın 11. dakikasında skoru 2-0'a getirmişsin. Oğuz Aydın ve Greenwood ile iki güzel gol bulmuşsun. Rakibin direnci tamamen kırılmış. Sahada fark yememek için çabalayan bir Slavia Prag var. Tribünler coşmuş senden fark ve güzel oyun bekliyor. Ama İsmail hocam, Aston Villa maçında kahrettiğin taraftarını yine üzdün! Fenerbahçe adına sahada işler yolunda giderken, temsilcimiz maçı tek kaleye çevirmişken savunmada yaptığımız bir hata pahalıya mal oldu. Kalecimiz Ederson'un pasında ceza yayında topla buluşan Guendouzi bir anlık dalgınlıkla hatalı bir pas verdi ve bu hatalı pasta araya girip topu kapan Provod skoru 2-1'e getirdi. Bu golle umutlanan Slavia, oyunun içine girdi ve temsilcimizin üzerine gelmeye başladı. İlk 15 dakika iyi oynadı Fenerbahçe! Sonrasında sahada ara ki bulasın Fenerbahçe'yi... Azerbaycan takımı Sabah bile bu Slavia Prag'ı 2-0 yendi.

Oyuna giren Lukaku-Nene işbirliğinde akıl almaz bir gol kaçırdı Fenerbahçe! İlk 15 dakikadaki iyi oyundan sonra Fenerbahçe'nin en etkili olduğu pozisyon da buydu. Nene karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Markovic'e nişanladı. Oysa geçen sezon bundan çok daha zorlarını atmıştı Nene. Slavia beraberlik golü için kontrolsüz bir biçimde Fenerbahçe kalesine giderken; arkada bıraktıkları boşlukları iyi değerlendiremedik. İsmail hocanın Kerem sevdası bu maçta da devam etti. Kerem maç boyunca hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler, takımın sıradanlaşmasına, oyun olarak dökülmesine neden oldu. Slavia son bölümde çok etkili oldu. Ederson müthiş topları çıkardı. Ama o da bir yere kadar! İlk golde Guendouzi büyük hata yaptı, golü yedik. 90'da tüm savunmamız uyudu ve o kahreden golü yedik. Beraberliğe üzülüyoruz, kahroluyoruz! Çünkü Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf halkasıydı. Sonuç olarak üç maçta iki puana ulaştı Fenerbahçe! Ama bu futbol ve Şampiyonlar Ligi'ndeki vasat oyun, 25 milyon Fenerbahçe taraftarına ilk 24'ü vadetmiyor! Yazık çok yazık oldu!