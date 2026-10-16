Muhammed Salah ‘Konferans’ verdi!

Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS Kuopio'yu sentetik (suni) çimde oynanan maçta farklı yenerek Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı.

Ben en başta Thomas Reis'i kutlamak istiyorum. Elindeki dünya yıldızı Muhammed Salah ile maça başladığı için.

Beşiktaş derbisini mazeret göstererek Salah'ı saklamadığı için.

Büyük düşündüğü için...

Annemizin ligi yerine Avrupa'ya odaklandığı için.

Trabzonspor'un kadro kalitesinin Konferans Ligi'nde final oynayabileceğine inandığı için.

Trabzonspor gibi büyük bir kulübün teknik adamına da bu vizyon yakışır.

Önce Avrupa... Önce önündeki ilk maç en önemli maçtır.

Muhammed Salah dünkü maçta 55 dakika oyunda kaldı. Yine muazzam işler yaptı.

Müthiş bir asistle galibiyet kapısını aralayan Muhammed Salah, jeneriklik bir gol de atarak klasına ve büyüklüğüne yakışanı yaptı.

Onuachu'nun golü attıktan sonra hemen sakatlanması büyük talihsizlik.

Ama yerine oyuna giren Dju iki gol atarak Beşiktaş derbisi öncesinde formda olduğunu gösterdi.

Kaleci Onana, kornerden yediği golde hazırlıksız yakalandı. Çünkü önündeki KuPS'lu oyuncu, usta kalecinin dikkatini dağıttı.

Ama Onana, penaltıyı kurtararak, korner golündeki hatasını telafi etti.

Büyük kaleci Onana.

Avrupa kontenjanında yer alan Mendy'nin performansı da etkileyici idi. Bouchouari için aynı şeyi söyleyemem.

Dün ilk kez 11'de çıkan Samet Akaydin iyi niyetliydi. Ama penaltıya sebebiyet verince biraz oyundan düştü.

Aslında Beşiktaş maçı öncesinde iyi bir idman, iyi bir test maçı oldu.

Thomas Reis, yedek oyuncuların maç performansını yakından görmüş oldu.

Trabzonspor, Reis ile çıktığı iki lig, bir Avrupa maçında 11 gol atarken, sadece 2 golü kalesinde gördü.

İkinci yarıda Ozan Tufan'ın yerine giren Folcarelli, kaldığı yerden devam ediyor. Eski çevikliği ve hızından hiçbir şey kaybetmemiş.

Sürekli oynuyormuş gibi performans gösterdi. Maç eksiği olduğunu hiç hissettirmedi.

Thomas Reis büyük bir ihtimalle derbiye orta alanda Fabinho ile Folcarelli ikilisi ile çıkacak. Doğrusu da bu gibi görünüyor.

Trabzonspor adına işler yolunda gidiyor. Finlandiya'daki soğuk hava ve suni çime rağmen, bordo-mavili takım, baş döndürücü bir futbol ortaya koydu.

Trabzonspor'un geçen sezona göre çok daha güçlü ve alternatifli bir kadrosu var.

En önemlisi de ligde hiçbir takımda olmayan Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı var.

O Salah ki, futbolu ve forma aşkı ile bütün takıma örnek oluyor.

Dün KuPS karşısında yürekli futbolu ile gözlerimizin pasını sildi.

Trabzonspor'un ilk etapta Konferans Ligi'nde ilk 8'e kalacağını düşünüyorum.

Tebrikler Trabzonspor! Durmak yok, yola devam!