Güç ve kalite farkı!

Böylesine büyük Şampiyonlar Ligi maçlarını iki bölüm halinde incelemek lazım. Çünkü kenarda teknik adamlar, sahada da oyuncular, adeta bir satranç maçı oynuyorlar. Rakip dünyanın en formda takımı Barcelona'ydı. Bu sezon oynadığı bütün maçları farklı kazanan Barça'dan bahsediyoruz. Maç öncesinde çok umutlu ve ümitliydim. Evrene Galatasaray ile ilgili hep olumlu enerjiler gönderdim durdum! Barcelona'ya kaybetmek kolay ama kazanmak olaydı. Rams Park'ın büyülü atmosferinde başlayan maçta çok iyi bir ilk yarı çıkardık. Dünyanın en pahalı oyuncusu Lamine Yamal'ı (220 milyon euro) ilk 45'te Eren ve Jakobs ile iyi durdurduk.



İlk yarı zaman zaman Uğurcan Çakır ile Olmo, Gordon, Fermin Lopez ve Cancelo arasında geçti. Uğurcan Çakır ilk bölümü tam 6 net kurtarış ile tamamladı. Barcelona karşısında harika bir gol bulduk. Eric Garcia kanadından Leao etkili bindirmeler yaptı. Bu ataklardan birinde Leao ceza sahasına indi, Batrakov'a harika bir pas çıkardı. Galatasaray'ın yeni 10 numarasının şık vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. Bu golle Aslantepe'deki coşku, bir anda tüm evreni sardı. Yer-gök inledi. İlk yarının son anlarında bir anlık dalgınlığımız, savunmada adam paylaşımında yaptığımız hata gol yememize neden oldu. Şu anda Avrupa'nın en formda beklerinden biri olan Joao Cancelo skoru eşitledi. İlk yarıda ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir de golümüz vardı.



Barcelona, stoper çizgisini orta alana kadar çıkaran bir takım. Rakip hücumcuları her maç ofsayta düşürerek etkisiz hale getiriyorlar. Dünkü maçın ilk yarısında Galatasaray 5 kez ofsaytta kaldı. Bu beş ofsaytın dördünde Osimhen vardı. Çok kötü bir ilk yarı çıkardı Osimhen. Savunma arkasına dengeli ve iyi koşular yapabilseydik, ilk yarıda daha fazla pozisyon üretebilirdik. Baş döndürücü bir pas trafiği ile oynayarak rakiplerin sinirini bozan Barcelona'yı yenebilmek için kendi oyunlarının dışına çıkarmak şart. Barcelona'nın pas trafiğini bozacak, felç edecek zeki oyuncular şart. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Barcelona art arda bulduğu gollerle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Yamal asistleri yaptı. Yamal'ın ikinci asistinde, Barcelona'nın üçüncü golünde Eren Elmalı'nın adeta başı döndü, Yamal topla dans ederken...



Peş peşe gelen Barcelona gollerinden sonra tribünlerin de enerjisi düştü. İşler sahada kötüye gidince Okan hocadan üç hamle birden geldi. Batrakov, Lemina ve Yunus kenara gelirken; Sara, Lesley ve Sane oyuna dahil oldu. Geriye düşünce oyun disiplininden koptuk. Barcelona ceza sahamızda adeta cirit atmaya başladı. Barcelona dur-durak bilmeden 50 ile 65 arasında 3 gol birden attı. Bu 15 dakikalık bölüme de Yamal damgasını vurdu. İlk yarıda Barcelona karşısında dik durduk, sağlam durduk, etkili de olduk. Ama ikinci yarıda dünyanın en formda takımı karşısında ayakta kalamadık. Direnç gösteremedik. En büyük silahımız Osimhen, sakatlıktan yeni çıktığı için formsuz ve etkisiz bir günündeydi. Maç boyunca yakaladığı her pozisyonda ofsayta düştü Osimhen. Yamal ve arkadaşları, Rams Park'ta farka gitti. Enseyi karartmamak lazım. Galatasaray'ın önünde daha 6 maç var. Kolay bir fikstür bizi bekliyor. Haydi Galatasaray! Devler Ligi'nde daha yazacağın çok tarih var!