Bir inat uğruna!

35 yaşındaki Kevin De Bruyne'yi durduramadık. Bursa'daki facia derecesindeki kötü futbolu, maalesef Maurice Dufrasne Stadı'na taşımışız. Montella çok formsuz ve hatalarından ders çıkarmayan bir teknik adam! 86 milyonluk Türkiye'yi 9 numarasız (golcüsüz) oynamaya adeta mahkum etti. Oysa maç boyunca Arda Güler, Belçika ceza sahasına muazzam ortalar kesti. Ama bizim sahada 9 numaramız yok ki bu toplara vurup gol yapsın! İlk yarının sonlarında Merih arka direkte bomboş pozisyonda topla buluştu, boş kale yerine auta attı. Bu pozisyondan da gol çıkaramadık. Çünkü sahada 9 numaramız yoktu.

Kalecimiz Uğurcan Çakır, ilk yarıyı 6 kurtarışla tamamladı. Belçika oynadığı oyundan keyif alan bir takım. Ön alanda harika oyuncuları var. Ama savunmaları zayıf. Çok pozisyon veriyorlar. İtalya ve Fransa maçlarında bunu gördük. Dün Bizim Çocuklar'a da net pozisyonlar verdiler. Ama bu pozisyonları biz değerlendiremedik. Çünkü sahada 9 numaramız yoktu. 2-0 geriye düştükten sonra Montella'nın aklına oyuna 9 numara almak geldi. İlhan Fakılı ve Deniz Gül oyuna girdi.

Belçika'nın attığı üç gol dışında iki şutları da direkten döndü. Mika Godts, Maxim De Cuyper, Lukebakio, De Ketelaere ve golleriyle bizi yıkan Kevin De Bruyne müthiş oyuncular. Hem kaliteli hem de sahada savaşan oyuncular. Oyun kimliğine bire bir sadık kalan yıldız oyuncular bunlar. Bizim de Arda Güler'imiz var. Ama Arda Güler topu alıyor, atağa çıkıyor, etrafında Arda ile pas alışverişi yapmaya gelen oyuncumuzu ara ki bulasın. Arda da bir yerden sonra yetersiz kalıyor. Montella'nın oyun kimliğinden yoksun futbolunda Arda Güler'e de yazık oluyor.

Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler, teknik adamlarını değiştirirken demek ki varmış bir bildikleri. Grubumuzdaki Fransa Zidane'ı, İtalya Mancini'yi, Belçika da Van Bommel'i takımın başına getirdi. Hepsi de takır takır futbol oynuyor. Bizim Milli Takım ise formsuz ve inatçı Montella'nın elinde eriyip gidiyor. Yazık çok yazık! İtalya'dan kötü futbol oynayıp 4 gol yedikten sonra, dün de Belçika'dan 3 gol yedik. Bu arada ikinci yarıda giren Lukaku bir gol attı, savunmamızı da darmadağın etti. A Ligi'nden B Ligi'ne doğru hızla yol alıyoruz. Üç maçta sıfır çektik. Önümüzdeki İtalya maçı için ise bir umut ışığı yok.

Montella diyor ki, '24 yıl sonra sizi Dünya Kupası'na götürdüm.' Artık Dünya Kupası'na gitmek adeta çocuk oyuncağı. 48 takım arasına girdik. Ya sonuç! Facia! Haiti ile birlikte başarısızlıkta tarih yazdık. Montella'ya birisi şu bilgiyi versin! 2002 Dünya Kupası'nda bu Türkiye, Dünya Üçüncüsü oldu! Gittik ve tarih yazdık. Ya sen ne yaptın Montella? Son sözüm de şu olsun: Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Montella!