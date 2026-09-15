Fenerbahçe geriye gidiyor!

Fenerbahçeli futbolcuların İsmail Kartal'ın istifa edip, tekrar geri dönmesinin ardından Gaziantep maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Ama sahada savaşmayan, yüreğini ortaya koymayan, durarak oynayan bir Fenerbahçe izledik. İlk yarıda temposuz Fenerbahçe'nin Brown, Guendouzi ve Greenwood ile yakaladığı üç pozisyon da vardı. Özellikle Kerem'in adeta 'al da şu topu boş kaleye gönder' diye verdiği pası, Guendouzi'nin auta attığı bir pozisyon var ki... Zor olanı başardı Guendouzi. Boş kale yerine auta attı topu. Oysa tüm Fenerbahçeliler'in gol diye ayağa kalktığı bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin dünkü maçın ilk yarısını faul yapmadan tamamlaması da dikkat çekti.

Gaziantep de Maxim, Sorescu ve Kozlowski ile Fenerbahçe kalesini yokladı. İlk yarıda Sorescu'nun karşı karşıya pozisyonunda Brown yatarak adeta bir golü önledi. Gaziantep Stadı'nın zemini çok kötüydü. İki takım da bozuk zeminden çok etkilendi. Fenerbahçe ikinci yarıya daha iyi başlayan taraftı. Kerem'in direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı Fenerbahçe! Kerem bile bu pozisyonda topu direğe nasıl nişanladığına şaşırdı. İsmail Kartal'ın hamleleri de Fenerbahçe'ye bir ivme kazandıramadı. Kerem, Lukaku ve Guendouzi'yi kenara alan İsmail hoca; Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve İrfan Can Kahveci'yi taze kuvvet olarak sahaya sürdü.

Dün 64 dakika sahada kalan Lukaku, Abena'nın sıkı markajından kurtulamadı. Hiç hazır bir görüntü vermedi Lukaku. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında oynadığı futbol, şampiyonluğu getirecek bir oyun değil. Sarı-lacivertli takımın oyununda bir düşüş var. Daha ligin başı ama ileriye gidiş yerine geriye gidiş var. Maçın son anlarında Greenwood'un serbest vuruşunda top direkte patladı. İki topu direkten döndü Fenerbahçe'nin. Guendouzi ise ilk yarıda bir pozisyonda adeta boş kaleye topu gönderemedi. Fenerbahçe adına Gaziantep'teki maçın özeti bu. Biraz kötü oyun, biraz da şanssızlık. Ama zirve yarışında kaybedilen 2 puan daha var. Ligde 5. maçların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Dünkü maçta Fenerbahçe adına yüreğini ortaya koyan, savaşan tek bir futbolcu yoktu. Puan kaybedilir elbette ama asıl vahim olan bu! Savaşmıyor Fenerbahçe!