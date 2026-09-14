Gözlerimizin pası silindi!

Harika bir maç izledik. Okan Buruk ve Selçuk İnan'a bu futbol ziyafetini bize sundukları için teşekkür etmek lazım. İlk yarıda gol izleyemedik belki... Ama kaliteli bir futbol izledik. Sahada kazanmak için adeta bir savaş vardı. Galatasaray, Kocaelispor karşısında oyunun son bölümünde 10 kişi ile gol aradı. Avrupai hücumlar yaptı sarıkırmızılılar. Gol atmak için gereken bütün aksiyonları sahaya yansıttı Cimbom. Ama ilk yarıda kalesinde devleşen bir Serhat vardı. Galatasaray ilk yarıda rakip kaleye tam 6 isabetli şut çekti. Daha ilk yarıda Serhat 6 net kurtarış yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un Deniz Gül ve Leao'yu ilk 11'de sahaya sürmesi çok doğruydu. Çok keyifli bir ilk yarı izledik. Tempo hiç düşmedi. İlk 45'te iki takım da birer kez direğe takıldı. Galatasaray adına Deniz Gül'ün, Kocaelispor'da da Agyei'nin şutlarında top direkte patladı.



İlk yarım saatten sonra sahada tam bir Leao fırtınası izledik. Ele avuca sığmayan, sol kanatta hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına inen Leao, şutları, pasları ve presi ile Rams Park tribünlerini coşturdu. Galatasaray, ilk yarının son çeyreğinde Barcelona gibi oynadı. Savunmayı orta sahada çıkardı, oyunun boyunu daralttı. 10 kişi ile gol aradı Cimbom. Hatta ilk yarıda Eren Elmalı bile iki kez gol pozisyonuna girdi. Ama ilk yarıda Leao, üç kez golle burun buruna geldi. Ama kalede bir uçan panter vardı ve geçit vermedi. Selçuk İnan'ın takımı da Galatasaray'a hiç boşluk bırakmadı. İyi savunma yaptılar. Agyei'nin direkten dönen pozisyonunda muazzam bir kontratak geliştirdiler.



Deniz Gül de çok hareketli bir maç çıkardı. Kocaelispor savunmasını çok yordu. İlk yarıda dört Kocaelisporlu oyuncuyu peşine takıp çaprazdan attığı şutta top direkte patladı. Hep oyunun içindeydi Deniz. Galatasaray'ın ilk yarıda Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR'a takıldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Okan Buruk'un maçtaki ilk hamlesi, Sara'yı çıkarıp, Batrakov'u oyuna almak oldu. Sezona kötü başlayan Barış Alper Yılmaz'ı dün çok istekli ve hareketli gördüm.



Giderek formu yükseliyor Barış Alper'in. Okan hocanın Barış Alper'de ısrar etmesini de çok doğru buluyorum. Galatasaray, Osimhen'i oyunun her salisesinde bile arıyor. Yokluğunu çok derinden hissediyor. Osimhen olmadan hep bir şeyler eksik sahada. Bir de orta sahanın çok yumuşak kaldığını vurgulamak lazım. Torreira tek başına Galatasaray orta sahasına ayakta tutmaya çalışıyor. Her açığı kapatmak için savaş veriyor. Performansı tartışılan, Sporting maçında yedeğe çekilen Abdülkerim Bardakcı, dün rakip kaleye bir füze gönderdi. Jeneriklik bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Bu güzel golü, bugünün genç erkekleri, dede olduklarında torunlarına bile anlatır. O derece güzel bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Gözlerimizin pasını silen bir gol oldu. Galatasaray bu zor maçı savaşarak, harika bir golle kazanmasını bildi.