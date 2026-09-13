Savaşmazsan kazanamazsın!

Trabzonspor, Konya deplasmanında kötü bir maç çıkardı. Defans hattı tel tel döküldü. Orta saha çok yumuşak kaldı. Ozan Tufan ve Fabinho ikilisi ne hücuma katkı verdi, ne de savunmaya! Çünkü Ozan ve Fabinho pres yapamayan ağır oyuncular. Önde oynayan Onuachu-Muçi- Aral-Salah, Konyaspor'un adeta etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Öndeki bu dörtlü, savunmaya da hiç yardım etmedi. Orta alan da yumuşak kalınca, Konyaspor adeta güle oynaya Trabzonspor kalesine gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı, Konyaspor ilk yarıda farka gidebilirdi. Onana'nın üç net kurtarışı varken, Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı ilk yarıda. Konyaspor, maça çok iyi başladı ve etkili bir hücumla golü buldu. Yenilen golde Toth'u takipte ağır kalan Fabinho başta olmak üzere bu golde Nwaiwu ve Saviç'in hatası vardı.

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Maçın ilk yarısında Salah ve Muçi'nin görev bölgesi belli değildi. İki oyuncu, birbirinden rol çalınca ikisinin de verimi düştü. Salah ya sağ kanatta, ya da serbest adam olarak oynamalı. Serbest adam olarak oynayacaksa da Muçi, 10 numara pozisyonunda oynayamaz o zaman. Trabzonspor ilk yarıda yüzde 71 ile topla daha çok oynayan taraftı. Ama sadece Salah ile bir gol pozisyonu üretebildi. Salah da o karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı. İlk yarıda topla ezici bir üstünlükle oynayan Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı. Hatta Konyaspor savunmasını bile zorlayamadı. Çünkü pres yapmadılar, savaşmadılar. Bloklar arasında çok açıklık oluştu. Oyunun boyunu daraltamadılar.

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Trabzonspor, yaz döneminde tam 15 yeni transfer yaptı. Dünkü sahaya çıkan 11'e bakıyorum, bunlardan sadece üçü sahada. Hüseyin Çimşir; Salah, Fabinho ve Aral'ı ilk 11'de oynattı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da daha etkili başlayan takım Konyaspor oldu. Ev sahibi ekipte Muleka hücumda olduğu kadar oyununun savunma yönünde de çok etkiliydi. Deniz Türüç de takımı adına büyük savaş verdi, etkili şutları ile tribünlerden alkış aldı. Trabzonspor, kornerden az daha golü buluyordu. Fabinho'nun vuruşu direkten döndü. Hüseyin Çimşir'in maçtaki ilk hamlesi Ozan Tufan'ı kenara alıp, Cabral'ı sahaya göndermesi oldu.

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Cabral'ın girişi ile sol kanat daha da hareketlendi. Cabral-Aral ikilisi, ceza sahasına etkili ortalar yaptılar. Hüseyin Çimşir, oyunun son bölümünde çift forvete döndü. Onuachu ve Dju ile ön tarafı ikiledi Hüseyin hoca. Aral'ın yerine de Saviolo girdi. Konyaspor maç boyunca çok iyi savunma yaptı. Masuaku da kendine gelmiş. Özellikle ikinci yarıda Salah'a karşı etkiliydi. Bu arada ikinci yarıda Trabzonspor adına etkili şutlar atan isim Fabinho oldu. Fabinho ve Saviolo, kalesinde devleşen Bahadır'ı geçemedi. Maçın son çeyreğinde etkili bir Trabzonspor vardı ama önce Konyaspor savunmasını sonra da Bahadır'ı geçemedi bordo-mavililer. Konyaspor'u ise tebrik etmek lazım.