"Fenerbahçe'yi sen şampiyon yapacaksın İsmail!"

İsmail Kartal'ın şok istifası ile sarsılan Fenerbahçe'de dün, gün boyu hareketli saatler yaşandı. Önce İsmail Kartal'ı istifaya sürükleyen süreci şöyle bir değerlendirelim ve hatırlayalım: İsmail Kartal'ın istifası hocanın ne kadar yıprandığının, yorulduğunun, kırıldığının da bir göstergesiydi Başkan Aziz Yıldırım, İsmail hocanın istifasının hemen arkasından kameralar önüne geçip, bu beklenmedik duruma sitemli, tepkili ve net konuştu: 'İstifa kararından haberimiz yoktu. İsmail Kartal görevinin başındadır. Devam edeceksin dedim, bitti!' Aslında kameralar önünden İsmail Kartal'a net bir mesaj veriyordu Aziz Yıldırım. 'Ben göndermedikçe kulübün bir çalışanı olarak görevine devam edeceksin!'

***

Eskiden Aziz Yıldırım'ın haberi olmadan Samandıra'dan ve kulüp binasından adeta kuş uçamazdı. Gelinen noktada teknik direktörü, Başkan Aziz Yıldırım'a haber vermeden istifa edebildi. Başkanın 'Seni bırakmam' mesajına rağmen gün boyu geri adım atmadı İsmail hoca. Ta ki Aziz Yıldırım devreye girene kadar. Peki İsmail Kartal'ı neler bu noktaya getirdi? Hoca neden böyle büyük bir patlama yaşadı? Hepsi bir birikimin eseriydi. Madde madde anlatalım: 1) Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı göreve getirmeden önce '99 puan, 99 gol diyorlar. Peki 99 puanla şampiyon olduk mu? Geçin bunları' demesi, İsmail Kartal cephesinde bir kırgınlığa neden oldu. 2) Aykut Kocaman ile Oğuz Çetin kafa kafaya verip yaklaşık bir ay yeni sezon planlaması yapmışken; bir anda Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a telefon açıp, 'seninle çalışacağım' demesiyle yeni bir dönem başladı. İsmail Kartal, çocukları kadar, ailesi kadar sevdiği Fenerbahçe'ye hayır diyememiş ve teklifi kabul etmişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın kongre sürecinde 'Ben çok değiştim. Göreve gelirsem barışçı bir politikamız olacak. Herkesle sıcak ilişkilerimiz olacak. Bizim canımızı yakmadıkları sürece masaya yumruğumuzu vurmayacağız' demesi, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olarak görevi kabul etmesinde etkili olmuştu. Çünkü ılımlı ve işine karışmayacak bir başkanla çalışmak istiyordu. Ama kötü sonuçlardan sonra Aziz Yıldırım'ın futbolcuları ve takımı eleştirmesi, İsmail Kartal'ı derinden üzüyordu. 3) Yapılan transferlerde fikir ayrılıkları yaşandı. 4) İsmail hoca, Fred ve Talisca'nın kalmasını istedi. Yönetim iki oyuncuyu da gönderdi.

***

5) İsmail hoca, Asensio ile ilgili olarak 'henüz hazır değil' derken, Asensio, 'Ben hazırım' diyordu. Bu iki farklı yorum, zıtlaşma olarak algılandı. Bu durum, kulüp ve takım içinde gereksiz bir krize neden oldu. 6) Beşiktaş derbisinden sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın kameralar önünde 'İyi oynamıyoruz, çok çalışmamız lazım! Mert Müldür neden oynamıyor' diyerek, İsmail Kartal'a göndermelerde bulunmuştu. 7) Skriniar ve diğer bazı yabancı oyuncuların ortaya konan futbolu eleştirmeleri de İsmail Kartal cephesinde hoş karşılanmıyordu. 8) Kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra Roma maçı öncesinde 'Fenerbahçe kaybederse, İsmail Kartal ile yollar ayrılır' yorumları İsmail hocayı mutsuz ediyordu, yıpratıyordu. 9) Roma maçında tribünlerden İsmail Kartal'a atılan su şişesi, hocanın içinde biriken mutsuzluğu ve öfkeyi zirveye çıkardı. Ve İsmail Kartal, Roma maçının ikinci yarısında galibiyeti kaçıran Fenerbahçe'deki teknik direktörlüğünü bir kalemde sildi attı.

***

İsmail hocanın içinde kopan fırtınalar, maçtan sonra bir depreme neden oldu. İsmail Kartal gibi beyefendi, ağırbaşlı, saygılı bir futbol adamı, Başkan Aziz Yıldırım'a ve çok sevdiği futbolcularına bile haber vermeden içi kan ağlayarak istifa etti. Hocanın çok üzerine gidildiğini düşünüyorum. Dün saat 12.00'deki idmana çıkmayan ve istifasının hemen ardından Samandıra'daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal ile ilgili dün yoğun bir ikna turu yaşandı. Önce Sportif Direktör Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın Anadolu Kavağı'ndaki evine giderek, başarılı hocayı ikna etmek için yaklaşık iki saat görüştü. Ama Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ı ikna edemedi. Ardından Başkan Aziz Yıldırım hemen harekete geçti. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın kulüp binasına çağırdı. Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın gerçekleştirdiği zirveden 'yola devam' kararı çıktı.

***

Aziz Yıldırım'ın kulüp binasındaki görüşmede İsmail Kartal'a "Ben olduğum sürece sen de bu takımın teknik direktörü olarak kalacaksın. Yola birlikte devam edeceğiz. 18 yıl sonra sen bu Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıdın. Biz senden çok memnunuz. Birlikte zaferler ve kupalar kazanacağız. Fenerbahçe'yi sen şampiyon yapacaksın İsmail!" demiş. Başkan Aziz Yıldırım'a arkasında durduğu için çok teşekkür eden İsmail Kartal ise "Fenerbahçe'yi ailem kadar seviyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için var gücümle çalışacağım. Size söz veriyorum Başkanım, bu takım şampiyon olacak" sözünü vermiş. Türk futbolunun en tecrübeli Başkanı Aziz Yıldırım, bir gün bile dolmadan büyük bir krizi çözdü, bitirdi. Başkan Yıldırım, tecrübesini konuşturdu ve İsmail Kartal'ı ikna edip, geri döndürdü. Hem de İsmail Kartal'ın adeta dağ gibi arkasında durarak.