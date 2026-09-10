Espen Eskas: 3 Galatasaray: 1

Galatasaray, Jose Alvalade Stadı'nda harika bir maç başlangıcına imza attı. Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda formda Sporting Lizbon karşısında Galatasaray'ın bu tahrip gücü yüksek futbolu, Sporting taraftarlarını bile şok etti. İlk 15 dakikada Lizbon ekibini kalemizden uzak tuttuk. Hatta ilk 15 dakikayı tek kale oynadık. Bu rakibi boğan baskımız golü de getirdi. Bir anda öne geçtik. Çünkü o dakikalarda sahada sadece Galatasaray vardı. Atom karınca Torreira'nın vuruşu ve İnacio'nun kendi kalesine attığı golle coştuk, sevinçten ayaklarımız adeta yerden kesildi. Şampiyonlar Ligi'nin abisi Galatasaray, yine tecrübesini konuşturdu ve müthiş bir maç başlangıcı ile rakibin gözünü korkuttu. Maçın 20. dakikasından sonra kalemizde 10 dakikalık bir baskı kuran Sporting, Catamo ile skoru eşitledi. Golden sonra tekrar gaza basan ve rakip kalede net pozisyonlar bulan yine Galatasaray'dı. İlk yarıda Sane ile öyle net bir gol pozisyonu yakaladık ki... Ama Sane topa kötü vurunca tekrar öne geçme fırsatını kaçırdık. Maçın hakemi Espen Eskas, Batrakov'a Altimira'nın yaptığı sert faulde (Batrakov'un karnına tekme attı) kırmızı kartı atladı. Sadece sarı gösterdi. Yuh artık! Bu pozisyon nasıl sarı ile geçiştirilir biri bana anlatsın! Buz gibi kırmızı karttı pozisyon. Daha 22. dakikada 10 kişi kalacaktı Sporting! Bir hakem faciası daha! Okan Buruk'un maçtan önce açıkladığı ilk 11 çok tartışıldı. Özellikle sol stoperde Jakobs tercihi şaşırttı. Dün gece Abdülkerim'in görev bölgesinde oynayan Jakobs ilk yarıda fena değildi. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki süper transferi Leao'nun maça yedek başlaması ise yine tartışma konusu oldu. Sakat olan Osimhen ve Lemina'nın yerine ise Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz görev aldı.

İlk yarıda çok iyi bir Galatasaray izledik. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Çok hızlı atağa çıktık. Orta sahamızı kalabalık tuttuk. Savunmamızı önde kurarak oyunun boyunu daralttık. İlk 45'te Okan Buruk'un bütün oyun planları tuttu. Ama ikinci yarıya Leao ile başlamamız gerekirdi. Sane ilk yarıda etkisizdi. Çıkar Sane'yi, al Leao'yu Okan hocam. Ama Okan Buruk, Leao'yu Galatasaray geriye düştükten sonra oyuna aldı. İş işten geçtikten sonra yani! Bu arada Sporting Lizbon'un ikinci yarıda kazandığı penaltı, tamamen hakemin uydurduğu basit ötesi bir penaltıydı. Jakobs'un pozisyonda Suarez'e bir müdahalesi ya da bir faulü yoktu. Uğurcan Çakır'ın da rakibe bir teması yoktu. Rezalet bir penaltı.

İlk yarıda Sporting'i 10 kişi bırakmayan hakem Espen Eskas, ikinci yarıda da bir uyduruk penaltı düdüğü ile Galatasaray'ı resmen yaktı. Yazık oldu Galatasaray'ın emeklerine. Yazık oldu Galatasaray'ın alın terine. Ah Okan hocam ah! Neden Leao ile bu maça başlamadın ki... Adamların yaz transfer döneminde aldıkları oyuncular dünkü maça damgalarını vurdu. Zalazar'ın serbest vuruş golü neydi öyle! Galatasaray da beş transfer yaptı ama ilk 11'de sadece Batrakov vardı. Batrakov da sıradan bir futbol oynadı. Yıldız transferi Leao da maça kulübede başladı. İlk yarıdaki güzel oyunumuzun hakkı bu olmamalıydı. Ama sahada 12 kişi ile mücadele eden bir Sporting vardı. Hakem de Sporting forması giymiş gibiydi. Bir martı uçak düşürür! Bir hakem de bir takımı yakar, diğer takıma hayat verir! Dünkü maç tam da böyle bir maç oldu. Ne diyelim artık. Kötü bir başlangıç oldu. Nazar boncuğu olsun! Ama ders çıkaralım bu maçtan!