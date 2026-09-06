İtaliano hocalık dersi verdi

Çok keyifli bir derbi izledik. Fenerbahçe de Beşiktaş da maça yüksek tempoda başladı. İki takım da hızlı top çevirdi. Ama risksiz bir oyun ön plandaydı. Derbide tüm gözler Vedat Muriç ve Vlahovic'teydi. Ancak Vlahovic'i Skriniar; Vedat Muriç'i de Emirhan çok iyi marke edince; iş savunmacılara düştü. İlk 45'te Fenerbahçe'nin golü Milan Skriniar'dan gelirken; Beşiktaş'ın beraberlik sayısını da Rıdvan Yılmaz kaydetti. Beşiktaş'ın yediği golde Agbadou'nun büyük hatası vardı. Beşiktaş'ın attığı golde ise Trossard'ın asisti jeneriklikti.



Beşiktaş'ta ilk yarıda Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny etkisizdi. Derbide Beşiktaş'ın en etkili ismi Trosssard'dı. Fenerbahçe'de ise orta alanda Kante (ilk yarıda) iyiydi. Greenwood da klasını konuşturan isimlerdendi. Sonuç olarak kafa kafaya geçen bir ilk yarı oldu. İlk 45'te Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu, Beşiktaş'ın da kaleyi bulan üç şutu vardı. İsmail Kartal, ilk yarının etkisiz isimlerinden İrfan Can Kahveci'yi kenara alarak, ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Beşiktaş'ta ise sakatlık geçiren Rıdvan Yılmaz'ın yerine ikinci yarıda Kassoum Ouattara görev aldı.



İkinci yarıda da iki takım nefesleri kesti. Orta alanlar çok hızlı geçildi. Pozisyon zenginliği üst düzeyde olan bir derbi ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Vlahovic ile yakaladığı bir gol pozisyonu var ki; Ederson karşı karşıya pozisyonda kalesinde devleşti. İkinci yarıda çok daha etkili olan, daha çok pozisyonlar bulan taraf Beşiktaş'tı. Beşiktaş çok organize, daha önce çalışılmış hücum aksiyonları ile Fenerbahçe kalesine çok rahat geldi. Beşiktaş oyunu tek kaleye çevirmişti ve 'gol geliyorum' demeye başlamıştı. Öyle de oldu zaten.



Beşiktaş atakları karşısında yaptığı muazzam kurtarışlarla takımını ayakta tutan Ederson, bu kez Vlahovic'in golüne engel olamadı. Fenerbahçe savunmasının dağıldığı bir anda Orkun Kökçü ceza sahasına girdi, bomboş pozisyondaki Vlahovic'e topu servis etti. Vlahovic de boş kaleye topu gönderdi. Beşiktaş'ta ikinci yarıda giren İlhan adeta civa gibi. Ele avuca sığmayan oyun stili ile Fenerbahçe savunmasını çok zorladı. Dünkü derbinin gizli yıldızı Trossard'dı. Arsenal'de de Trossard büyük maçları çok severdi. Dün de futbolu ile yıldızlaştı. Bir asist yaptı, bir şutu direkten dışarı çıktı, rakibi bezdirici kanat bindirmeleri ile tam bir Kartal gibi mücadele etti.



Sonuç olarak özellikle ikinci yarıda muhteşem oynayan Beşiktaş, derbiden zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışına ağırlığını koydu. Fenerbahçe ise dördüncü haftada ikinci yenilgisini alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İtaliano; taktiksel hamleleri, cesur oyun anlayışı ve Beşiktaş'a oynattığı coşkulu futbol ile İsmail Kartal'a hocalık dersi verdi. Fenerbahçe dünkü derbide Talisca'nın yokluğunu çok hissetti. Muriç ve Lukaku, Beşiktaş savunmacıları arasında çok etkisiz kaldı. Bir sözüm de Kerem Aktürkoğlu'na! Kardeşim, Fenerbahçe Kulübü senin için yaklaşık 50 milyon euro'luk yatırım yaptı. Sen, rakibe ve hakeme itiraz etmeyi bırak, futbolunu oyna. Bu sinirli ruh halinle Fenerbahçe'ye katkıdan çok zarar veriyorsun. İlk yarıda başa baş bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe'nin, ikinci yarıda Beşiktaş karşısında tel tel dökülmesi Fenerbahçe taraftarını kahretti.