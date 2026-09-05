Macera filmi gibi OSCAR'LIK MAÇ!

G.Saray hücumda biraz daha becerikli olabilseydi, daha ilk yarıda farka giderdi. Başakşehir'in geriden oyun kurma sevdası başına iş açarken, Galatasaray'ın işini son derece kolaylaştırdı. Galatasaray, geriden oyun kurmaya çalışan rakibine tahrip gücü yüksek bir ön alan baskısı yaparak her topu kaptı. Kapılan her top, Başakşehir kalesinde gol tehlikesine dönüştü. Daha 33. saniyede kaleci Deniz ile Osimhen arasındaki düelloyu izlemeye başladık. Osimhen art arda şutları ile Başakşehir kalesini dövmeye başlamıştı ki, 'uzaylı golcünün' direkte patlayan şutu ile golü buldu Galatasaray. Osimhen'in füzesinde top üst direkte patlayıp çizgiyi geçti. Hakem Kadir Sağlam da VAR kararıyla golü verdi. Lige olağanüstü bir başlangıç yapan ve golleri ile rakiplerin adeta canına okuyan Osimhen, ilk yarıda Operi ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve çıktı. Osimhen'in çıkışı ile Galatasaray'ın hücumunda bir enerji kaybı olurken, Başakşehir 'uzaylı golcünün' çıkışını fırsat bilip, Galatasaray kalesine gelmeye başladı. İlk yarının son anlarında Kemen'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır müthiş çıkardı.



Dün stoper bölgesinde maça başlayan Lemina'nın Davinson Sanchez ile uyumu çok iyiydi. Ama ilk yarıda sakatlık problemi yaşadığı için ikinci yarıda yerini Abdülkerim'e bıraktı. Batrakov, ilk yarıda hücuma büyük katkı verdi. İlk yarıda net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Batrakov, verdiği akıl dolu pasları ile dikkat çekti. Ama ikinci yarıda etkisizdi Batrakov. Zaten yerini Leao'ya bıraktı. Uğurcan Çakır, ikinci yarıda da mucizevi bir kurtarış daha yaptı. Yine Kemen, yine Uğurcan Çakır! O ne kurtarıştı öyle Uğurcan! Bu arada pozisyonda Kemen ofsayttı. Hakem de bayrağını kaldırdı zaten. Osimhen'in adeta tek başına bir takım olduğunu dün bir kez daha gördük. Özellikle ikinci yarıda Başakşehir, Galatasaray kalesine o kadar rahat gelip, pozisyonlar buldu ki... Osimhen sahadaysa, rakipler için bir tehdit! Ve rakipler hep tedirgin ve teyakkuz halinde. Osimhen hem oynuyor hem takımını oynatıyor hem de rakibe korku salıyor. O yüzden Osimhen için 'uzay golcüsü' diyorum. Çünkü bugüne kadar gördüğüm hiçbir santrfora benzemiyor. Adeta tek kişilik bir ordu Osimhen!



Tam da Başakşehir'in oyunu tek kaleye çevirdiğinden söz ediyordum ki, Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, Sallai'nin Fayzullayev'e yaptığı harekete penaltı dedi. Eldor Shomurodov, skoru eşitledi. Okan Buruk'tan hemen Rafael Leao hamlesi geldi. O Leao da Başakşehir'in savunmasının kilidini hemen açtı. Leao, ceza sahasında Barış Alper'e jeneriklik bir pas attı. Barış Alper, Jakobs'u gördü. Jakobs da Torreira'ya servis yaptı. Atom Karınca da ağları gördü. Muhteşem paslaşmalar ve hazırlanış itibarıyla Avrupai bir gol attı Galatasaray! Lucas Torreira, bir gol, bir asistle maça damgasını vurdu. Ama Başakşehir'in atakları geriye düştükten sonra da devam etti. Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skor tabelası yine değişti. Ey Umut Bozok! Oyuna daha yeni girmişsin. Leao'ya yaptığın o hareket nedir öyle? Yazık değil mi? Hakem Kadir Sağlam, haklı olarak direkt kırmızı kartını gösterdi Umut'a. Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın ortasında bulduğu golü VAR Odası uzun süre inceledi. Pozisyonun içindeki Sanchez'in ofsayt olduğu kararı çıktı ve gol geçersiz sayıldı. Bu pozisyon tam 4 dakika incelendi. Gabriel Sara, harika bir serbest vuruş golü ile Galatasaray'ı 3 puana taşıdı. Gerçekten muazzam bir goldü. Galatasaray oynadığı etkili futbolla galibiyeti hak etmişti. Öyle de oldu zaten.