Kırıp dökmekle bir yere varılmaz!

Trabzonspor'da Muhammed Salah dışında sahada yüreğini ortaya koyan futbolcu yoktu! Tıpkı 4-0'lık Ferencvaros hezimetinde olduğu gibi. Bu takıma tam 14 yeni transfer yapıldı, hem de birbirinden kaliteli transferler.

Ama geçen sezonun çok gerisinde bir Trabzonspor izliyoruz.

Yazık çok yazık! Süper Lig'e yeni çıkan Amed karşısında dökülen bir Trabzonspor izledik.

İlk yarıda kaleyi bulan tek şutu var Trabzonspor'un! O da gol oldu zaten. Amed Sportif'in ise 10 şutu var, 6'sını kaleci Andre Onana çıkardı. Andre Onana kalesinde devleşmeseydi daha ilk yarıda fark yiyebilirdi bordo-mavililer.

İlk yarıda Muhammed Salah'ın olağanüstü golünün dışında sahada yoktu Trabzonspor!

Salah'ın attığı golden sonra Amed'li hücumcularla Andre Onana arasında geçen bir maç oldu. O derece kötü oynadı Trabzonspor.



Bordo-mavili futbolcular, son derece ruhsuz ve yüreksiz bir futbol ortaya koydular. Amed Sportif Faaliyetler ise kazanmak için büyük savaş verdi. Yürekli bir futbol oynayıp, haklı bir galibiyet elde ettiler.

Trabzonspor, her maç daha iyiye doğru gitmesi gerekirken, geri vitese takılmış bir araç gibi geri geri gidiyor. Paul Onuachu'yu kazanma inadı, Trabzonspor'a büyük zarar vermeye başladı.

Sabır sabır sabır da nereye kadar sabır! Takım arkadaşlarının da enerjisini düşürmeye başladı Onuachu! Trabzonspor'a acilen bir golcü lazımdı. Transfer dönemi bitti bitiyor. Hala ortalarda yeni bir golcü yok.



Dün Trabzonspor'un yeni transferlerine bakıyorum da...

Muhammed Salah dışında yenilerin katkısı neredeyse sıfır! Takım bağıra bağıra Felipe Augusto ve Christ Oulai'yi arıyor.

Tamam satışlar çok güzel de.

Bu paralar kasaya girmeden yapılan transferlere gitti. Hem de fazlasıyla. Felipe Augusto, Paul Onuachu'nun tutukluk yaptığı bütün maçlarda girip golünü atıyor ve Trabzonspor'u sırtlıyordu.

Buradan şu sonuç çıkıyor.

Gidenlerin yeri dolmamış.

Gereksiz transferler yapılmış.

Kadro mühendisliği ise çok kötü.

Ya Muhammed Salah alınmamış olsaydı, vay Trabzonspor'un haline vay!



Belli ki Fatih Tekke moralsiz ve stresli. Böyle durumlarda teknik heyeti güçlendirmek doğru hamle olabilir. Dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik heyet kadrosuna bir bakın.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var Fatih Tekke hocam. Sen de ekibini güçlendir ki yükün biraz hafiflesin.

Yoksa işin çok zor hocam.

Sakin kal hocam. Sakın panik yapma. Yardımcılarından destek al.

Acil iyi bir santrfor iste yönetimden.

Ayrıca potansiyelli yardımcı hocalar kat ekibine.

Yoksa Avrupa'da Konferans Ligi'nde ve Süper Lig'de Trabzonspor'un işi çok zor. Bir sözüm de Trabzonspor camiasına!

Tepki ile kırıp dökmekle bir yere varılmaz!

Sakin kalın ve Teknik Direktör Fatih Tekke'ye destek olun.

Unutmayın! Başka Trabzonspor yok.