İsmail Kartal Üniversitesi

Lyon'u yerle bir eden Fenerbahçe'nin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maç başlangıcı tam anlamıyla yanardağ ordusu gibiydi. Fenerbahçe'nin tahrip gücü yüksek futbolu, çok erken bir gol getirdi sarı-lacivertlilere. Golde Oğuz Aydın'ın sol kanattan amansız bindirmesi ve verdiği pas şahaneydi, Vedat Muriç'in plasesi ise usta işiydi.

Lyon'da da bu ikilinin ortaklığı golü getirmişti. Oğuz ve Vedat, turbo motor gibi Fenerbahçe'yi sırtlıyor.

Samsunspor gözünü açtığında geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin golden sonraki baskısı oyun iştahı dört dörtlüktü. Fenerbahçe hem hızlı oynadı, hem de kaptırdığı topları çok çabuk geri kazandı. İlk yarıda Vedat Muriç ve Greenwood'un füzeleri karşısında Okan Kocuk kalesinde devleşti.



Samsunspor, Carlo Holse'nin boşluğunu dolduramamış. Çünkü Samsunspor'un şahdamarı konumundaydı Holse. Holse'siz Samsunspor, ne orta sahada güçlü durabildi ne de hücumda etkili olabildi.

Fenerbahçe'nin egemenliğinde geçen bir ilk yarı izledik. 10 numara pozisyonunda oynayan İrfan Can Kahveci çok koştu, savaştı.

Fenerbahçe'nin bekleri Brown ve Semedo, önde oynayan Greenwood ve Oğuz Aydın'a çok iyi destek verdi.

Özellikle Brown'ın hücuma verdiği destek çok iyiydi. Oğuz ve Brown çok iyi bir ikili oldu. Sol kanadı çok iyi işliyor Fenerbahçe'nin. İlk yarıda Ederson'a hiç iş düşmedi. Samsunspor'un ilk yarıdaki tek etkili pozisyonunda sakatlanan Fatih'in yerine giren Sekongo topa çok kötü vurdu. Bu arada Samsunspor'un gol ümidi Fatih Kaya sakatlanınca, Thorsten Fink, kulübede forveti olmayınca, bir orta saha oyuncusu olan Sekongo'yu oyuna dahil etmek zorunda kaldı.



Samsunspor defansı, Fenerbahçe'nin milyon Euro'luk ayakları karşısında çok yavaş kaldı.

Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Vedat Muriç adeta cirit attılar Samsunspor ceza sahasında.

Fenerbahçe, sezonun en etkili ilk yarısını oynadı Samsun'da. Sarılacivertlilerin geçen sezona göre çok daha güçlü bir oyunu var. İzlerken bu takım, İsmail Kartal takımı dedirtiyor insana. Oyun güçlü ve her maç daha da güzelleşen bir oyun. Futbolda artık İsmail Kartal Üniversitesi diye bir gerçek var. Felsefesi hücum olan bir üniversite bu. Fenerbahçe'nin ikinci yarı başlangıcı da muazzamdı.

Kante-İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın üçlüsünün ortaklaşa hazırladığı pozisyon, golle sonuçlandı. Hem de ne gol öyle!



Oğuz Aydın, İrfan Can'ın pası ile soldan ceza sahasına girdi, neredeyse sıfırdan topu köşeye gönderdi. Okan Kocuk sadece seyretti bu muhteşem vuruşu! Fenerbahçe, Talisca olmadan çok daha etkili futbol oynuyor, durdurulamaz bir takıma dönüşüyor.

Dün gözler Talisca'yı hiç aramadı mesela. Talisca yoktu, Asensio yoktu ama muhteşem bir Fenerbahçe vardı sahada. Fenerbahçe'de dün gecenin etkisiz ismi Greenwood'du.

Ama onun da ilk yarıda Samsunspor kalesine iki füzesi vardı. Okan iyi çıkardı bu şutları. Samsunspor, evinde oynamasına rağmen Fenerbahçe'yi oyun olarak hiç tehdit edemedi, maçın 90 dakika hakimi Fenerbahçe idi.

Lukaku henüz hazır değil. O da oyun ritmini yakalayınca, Fenerbahçe rakip kalelere gol yağdırır. Fenerbahçe, Samsun'da hiç zorlanmadan çok kolay bir galibiyet elde ederek, lige de ağırlığını koymaya başladı.