Rus Hagi can yakar!

Göztepe bir tuzak takımı. Özellikle savunması uzunlardan kurulu bir ekip. Topu talep eden, topla oynamayı seven bir takım değil. 1,87 boy ortalaması ile havalı bir takım. İşte o Göztepe özellikle maçın ilk yarısında Galatasaray'a tuzak kurup havadan oynamaya mecbur etti. Galatasaray'ın bütün kenar ortalarında Göztepe'nin uzun boylu savunmacıları, topu adeta bir mıknatıs gibi çekip etkisiz hale getirdi. Yani Göztepe kendi oyununa uydurdu Galatasaray'ı. Galatasaray'ın bu kadar uzun boylu bir takıma karşı havadan oyunu tercih etmesine bir anlam veremedim. Galatasaray, ilk yarıda Göztepe savunmasını bu yüzden aşamadı.



Galatasaray'ın Sallai'nin serbest vuruşundan gelen golü de bir şans golü oldu aslında. Sallai vurdu, önce Rachard Akonnor'a sonra da Davinson'a çarpan top, Göztepe filelerine gitti. Göztepe'nin golü ise adeta 'geliyorum' dedi. İzmir ekibinin üç dakikalık yoğun baskısında Jankat üst üste kurtarışlar yaptı ama sonrasında Göztepe'nin Miroshi ile golü geldi. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken yeni transfer Batrakov'u sahaya sürdü. Galatasaray ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Önce Yunus, sonra da üst üste Osimhen ile Göztepe kalesini şut bombardımanına tuttu Cimbom… Bu net pozisyonlardan gol çıkaramadı, çünkü Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili muazzam kurtarışlar yaptı.



İlk yarıda Göztepe'nin adeta uyuttuğu Aslan, ikinci yarıda Batrakov'un da girişi ile kükremeye başladı. Osimhen'in jeneriklik topuk pasını Gabriel Sara gole çevirerek Rams Park'ın tribünlerini bayram yerine çevirdi. Zaten maçtan önce 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Sara'nın golü ile bir anda çifte bayram yaşadılar. Galatasaray öne geçtikten sonra Göztepe kalesinde inanılmaz goller kaçırdı. İkinci golde katkısı olan Batrakov, Galatasaray'ın hücum gücüne büyük renk kattı.



Galatasaray'ın ikinci yarıdaki baskısı ve son dakikalarda Gözetepe'nin yüklenişi müthişti. Ceza sahasında Akonnor, Osimhen'in ayağına vurunca VAR'dan uyarı geldi. Mehmet Türkmen, VAR monitöründe pozisyonu izleyerek penaltıyı verdi. Osimhen, Galatasaray adına farkı getirirken; Göztepe'de hamle üstüne hamle geldi. İkinci yarıda bu kadar iyi oynayan Galatasaray'ın taç atışından gol yemesi düşündürücü. Oyuna girer girmez ceza sahasında kendisini unutturan Juan farkı bire indirdi.



Dün gece Galatasaray'ın uzay golcüsü Osimhen'in durmaya niyeti yoktu. Sallai'nin ortasında adeta gökyüzüne yükselen Osimhen muazzam bir kafa golü attı. Ama VAR'da incelenen bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Oyunun son bölümünde Göztepe daha fazla topla oynayıp, beraberlik golü için yüklendi. Ama Galatasaray savunmada dikkatliydi. Dünkü maçta tek devre oynayan Batrakov, tam bir modern 10 numara. Önde çok hareketli ve kıvrak. Osimhen ile uyumu da çok iyiydi. İlk izlenimim tam bir nokta atışı transfer 'Rus Hagi' Batrakov! Gündüz saatlerinde Leao'nun transferi, akşam saatlerinde 50 bini aşkın Aslan yüreklinin Rams Park'ta 30 Ağustos coşkusu ve gelen galibiyet! Daha ne olsun! Adeta üç bayramı birden yaşadı Galatasaraylılar dün! Göztepe ise son bölümde çok iyi oynadı. Bu Göztepe ligde çok büyük işler yapar!