Dağ gibi arkasında durun Fatih Tekke’nin!

Fatih Tekke, Türk futbolunda adamlığın, mertliğin, doğruluğun, samimiyetin kitabını yazmıştır. Bu yüzden futbolculuğu döneminde çok çekmiştir. Şimdi başarılı teknik direktörlük kariyerinde de kirlenen futbolumuzda temiz kalmaya çalışan bir profildir. Fatih Tekke hayatını Trabzonspor'a adamış bir futbol adamıdır. Fatih Tekke, işin ucunda kellesi bile olsa, zalimlere biat etmez, doğruluktan şaşmaz! Fatih Tekke, dik durdukça, eğilip bükülmedikçe belli ki arkasından iş ve film çevirenler cirit atmış ortalık yerde... Kendisine dost görünüp, meydanı da boş bulup, ikiyüzlülükte tarih yazmışlardır... Hayatımızın tam merkezine teknoloji girdikten sonra elle yazılan mektupların ve daktilo tuşlarının bir anlamı kalmadı. Zerafet ve adamlık çevrimdışı oldu. Delikanlılık dil ve kılık kıyafet değiştirdi. Sosyal medya futbol borsasının merkezi haline geldi.

Fatih Tekke, delikanlı yanını saha kenarında duruşu ile gösteren bir futbol beyfendisidir! Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçından sonraki istifasını farklı yenilgiye bağlamak yanlış olur. Hoca çok yıpranmış, yalnız kalmış, samimiyetsiz ve iki yüzlü lobiler karşısında bunalmış. Fatih Tekke'nin istifası, kirlenen futbol dünyasına ve ikiyüzlülüğe bir başkaldırıdır. Geçen yıl mütavazı ve yetersiz kadro ile Trabzonspor'u kupa şampiyonu yapmış, lig üçüncülüğü apoleti takmış bir hocadır Fatih Tekke. Suda ateş yakmış, dağı devirmiştir Fatih Tekke! Fatih Tekke'nin bu başarısını bütün dünya takdir etmiştir de kendi camiası hakkını teslim etmemiştir. Fatih Tekke başarısız olsun diye pusuda bekleyen bir güruh varken, sessizce bu rezilliği seyredenler, seyirci kalmıştır, duyarsız kalmıştır. Fatih Tekke'nin arkasından iş çevirenler, kulis yapanlar, film çevirenler, iki yüzlüler çekilin aradan! Çünkü siz Trabzonspor'a zarar veriyorsunuz! Çünkü siz Trabzonsporlu bile olamazsınız!

Beyler kendinize gelin! Trabzonspor kulübünde en son gidecek olan kişi Fatih Tekke'dir. Fatih Tekke hepinizden daha fazla Trabzonsporludur. Fatih Tekke hepinizden daha fazla Trabzonspor'a hizmet etmiştir. Fatih Tekke demek, Trabzonspor demektir. Fatih Tekke'ye güvenin ve hocanın etrafındaki samimiyetsiz ve iki yüzlü profilleri temizleyin. Fatih Tekke'ye kafasının rahat olacağı, sadece işine odaklanacağı bir konfor alanı sağlayın. Fatih Tekke'nin istifa ederek verdiği mesajı iyi anlayın, resmi iyi okuyun... Çünkü; Trabzonspor'a yeni kupalar ve yeni şampiyonluklar kazandıracak teknik adamın adıdır Fatih Tekke! Bunu en iyi de Başkan Ertuğrul Doğan bilir. Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek doğru olanı yapmıştır Ertuğrul Doğan! Ama bu yetmez Sayın Ertuğrul Doğan! Yönetim olarak dağ gibi Fatih Tekke'nin arkasında durduğunuzu hocaya hissettirmeniz gerekir! Ey Trabzonspor camiası; Fatih Tekke'ye güvenin ve destekleyin! Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor için Fatih Tekke bir şanstır, güzel bir gelecektir! Durmak yok, yola devam Fatih hocam!